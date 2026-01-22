Sondeo preelectoral
El CIS publica su encuesta sobre las elecciones autonómicas en Aragón
Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026
Jose Rico
Aragón abrirá la próxima medianoche la campaña de sus primeras elecciones autonómicas anticipadas bajo la estela del luto por la tragedia ferroviaria de Córdoba y conociendo los pronósticos del Centro de Investigaciones Sociológicas. El CIS publica este jueves, a las 12.30 horas, una encuesta preelectoral sobre los comicios aragoneses que medirá las expectativas con las que los partidos arrancarán la carrera hacia las urnas. Como en Extremadura, el PP busca una mayoría absoluta que le evite depender de pactos, sobre todo con Vox, pero los sondeos publicados hasta ahora apuntan que el popular Jorge Azcón tampoco lograría su objetivo.
Las Cortes de Aragón constan de 67 diputados, por lo que la mayoría absoluta está fijada en los 34 escaños. En las autonómicas de 2023, el PP ganó por seis puntos al PSOE, pero quedó lejos de la mayoría absoluta al obtener 28 parlamentarios, mientras que los socialistas se quedaron con 23 representantes. Vox logró 7 diputados y Chunta Aragonesista consiguió 3 escaños, los mismos que la coalición Aragón Existe. Otros tres partidos se hicieron con un parlamentario cada uno: Podemos, Izquierda Unida y Partido Aragonés (PAR). Finalmente, Azcón fue investido presidente con el apoyo de Vox y PAR.
El promedio de las encuestas publicadas sobre las elecciones autonómicas pronostica que Azcón se quedaría más cerca de la mayoría absoluta, todavía necesitaría la ayuda de otras formaciones para repetir como presidente de Aragón y para la gobernabilidad. En concreto, tendría que conseguir el apoyo de Vox, la abstención del PSOE o el apoyo de Aragón Existe. A diferencia de Extremadura, el espacio a la izquierda del PSOE concurrirá dividido a las elecciones aragoneses tras el fracaso del frente amplio: CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde se presentarán por separado.
