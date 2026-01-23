Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adif asegura que tiene seis trenes auscultadores operativos, tres de ellos nuevos

El gestor de la infraestructura ferroviaria desmiente así unas informaciones que apuntaban al abandono de varios de esos trenes

La compañía pública subraya que estos trenes están equipados con equipos &quot;de la más avanzada tecnología&quot;.

La compañía pública subraya que estos trenes están equipados con equipos "de la más avanzada tecnología". / EP

Redacción | Agencias

Madrid

Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria, ha asegurado este viernes que tiene operativos seis trenes para la auscultación de la red y que ha invertido 68 millones de euros en otros dos nuevos trenes que se encuentran en fases de desarrollo y homologación.

La compañía pública subraya que estos trenes están equipados con equipos "de la más avanzada tecnología", según indica en un comunicado tras hacerse pública una primera nota de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que apunta a una fractura de carril previa al paso del tren Iryo que luego descarriló.

Tras el accidente de Adamuz (Córdoba) que se ha cobrado la vida de 45 personas, Adif ha explicado que tiene operativos, por un lado, tres nuevos trenes auscultadores Stadler de vía y catenaria (dos para líneas de la red convencional y uno para líneas de alta velocidad), en los que ha invertido 79,8 millones.

Uno de ellos, concreta, realiza actualmente tareas de auscultación en el corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona, mientras que los otros dos están funcionando en ancho ibérico, en pruebas para la validación de los equipos.

Además, y tras las informaciones publicadas por El Español sobre el uso de los trenes de auscultación, la compañía añade que dispone de un tren Séneca para circular por vías de ancho estándar, y dos trenes BT capaces de circular por vías de ancho estándar y de ancho ibérico.

68 millones para otros dos que están en desarrollo y homologación

Por otro lado, Adif asegura que ha invertido 47,3 millones de euros en un nuevo tren auscultador 106 Talgo que se encuentra actualmente en fase de homologación y que está previsto que pueda funcionar a finales de este mismo año.

Además, ha apuntado que ha desembolsado otros 21 millones en la compra de otra unidad CAF que circulará por vías de alta velocidad, que se encuentra en fase de desarrollo y actualización de equipos de señalización y comunicaciones. El nuevo tren podrá circular indistintamente por la red de ancho ibérico y la de alta velocidad.

La auscultación es un procedimiento clave para el mantenimiento y desarrollo de la red ferroviaria y permite analizar los principales parámetros de la vía con el objetivo de establecer, conservar y aumentar la calidad, fiabilidad y seguridad de las infraestructuras.

