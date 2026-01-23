Investigación a la mujer del presidente
La Complutense informa al juez Peinado de que el desarrollo del software para la cátedra de Begoña Gómez le costó 113.509 euros
El centro académico expresó su interés en ejercer acciones civiles derivadas de una presunta apropiación indebida por parte de la mujer del presidente del Gobierno
La Universidad Complutense de Madrid ha entregado un informe al instructor del caso Begoña Gómez en el que concluye gasto abonado para el desarrollo del software para la Cátedra de Transformación Social y Competitiva que la mujer del presidente del Gobierno codirigía en la Universidad Complutense de Madrid "asciende a 108.765 euros", según documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La Complutense informa al juez Peinado que el desarrollo del software para la cátedra de Begoña Gómez le costó a la universidad 113.509 euros.
En octubre del pasado año, el centro académico manifestó expresamente su "interés en la defensa de sus intereses y en el ejercicio de las acciones civiles derivadas de delito, en su condición de Administración Pública", si del procedimiento que instruye el juez Juan Carlos Peinado "resultare responsabilidad penal y civil". Estas manifestaciones se hacen en relación con un presunto delito de apropiación indebida en relación al software desarrollado para el curso de Begoña Gómez, puesto que "el desarrollo del mismo se habría sufragado con dinero de esta Administración Pública".
Mediante estos documentos, la universidad reclama al juez la acumulación desde ahora de los informes emitidos por funcionarios públicos que acreditan y cuantifican el montante de dinero público invertido por esta Universidad en el desarrollo del sistema operativo.
Respuesta de Indra
En otro de los informes dados a conocer este viernes, Indra responde al juez que "no existe" en los sistemas del grupo "ningún acta levantada" por sus "empleados [...] relativa al contenido de las reuniones mantenidas durante el desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org". Tampoco disponen de acta que, "en su caso, pudiera haberse elaborado (y, posteriormente, remitido al Grupo INDRA) por alguno de los intervinientes de las otras empresas que participaron en el desarrollo de la citada plataforma o por los representantes de la Universidad Complutense de Madrid".
Suscríbete para seguir leyendo
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios
- A la venta uno de los más míticos restaurantes de carretera de Grado: este es el precio del emblemático complejo, que incluye un chalé y varios apartamentos turísticos
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V-16, pero no portar el documento obligatorio en caso de avería: la Guardia Civil vigila a los coches asturianos