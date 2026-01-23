El PSOE empieza la campaña por el 8F en Teruel: "Vamos a trabajar y a hacer posible el cambio en el Gobierno de Aragón"

La candidata del PSOE Aragón a las elecciones del próximo 8 de febrero ha iniciado su campaña en Teruel, acompañada de quienes fueron sus profesores en la universidad, y junto a las candidaturas del PAR y Teruel Existe, que también han elegido la capital turolense para esta insólita pegada de carteles matutina, marcada por los tres días de luto nacional por la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba).

Pilar Alegría ha iniciado la campaña con un recuerdo a las víctimas y ha pedido una "campaña digna, a la altura y limpia" en este contexto marcado por el duelo nacional.

"Es un honor arrancar la campaña en Teruel, la ciudad donde tuve el privilegio de estudiar, acompañada por alguno de los profesores que me acompañaron en mis estudios de maestra de Educación Primaria y vamos a afrontar esta campaña con muchas ganas, ilusión, con cercanía y proximidad, porque para mí no son una opción, es mi proyecto político", ha defendido Alegría, que tras el parón por el luto nacional anuncia que seguirá recorriendo el territorio. "Quiero seguir recorriendo el territorio porque es la manera de conocer los problemas de los aragoneses para transformar esos problemas en esperanza y solución", ha defendido la candidata socialista.

En línea con el eslogan de su campaña, Alegría ha destacado que "eso pasa por defender los drechos, seguir mejorando los servicios públcios y por eso el eslogan de la campaña es para gobernar Aragón desde Aragón, con una presidenta a tiempo completo, porque ya hemos tenido un presidente a tiempo parcial".

Pilar Alegría, en la pegada de carteles en Teruel. / PSOE ARAGÓN

La candidata socialista ha declinado valorar las encuestas que han salido en los últimos días y ha puesto su foco en las votaciones del próximo 8 de febrero. "Acaba de haber unas elecciones en Portugal y al candidato socialista se le infravaloró 9 puntos menos del resultado obtenido. Yo en el tiempo que he estado recorriendo el territorio percibo un pulso de ilusión y de cambiar el Gobierno de Aragón, apostando por un gobierno que se ocupe de los problemas de los aragoneses y vamos a trabajar y a hacer posible ese cambio", ha expresado Alegría.

"Pido máxima movilizacion porque no solo está en juego un resultado electoral, sino qué sanidad, educación y qué políticas públicas tenemos para el futuro", ha recalcado.