Ayuso exige la dimisión del presidente por el accidente de Adamuz: “Sánchez es el responsable”

"España sigue consternada por la tragedia ferroviaria", ha arrancado este lunes la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, su intervención en un desayuno informativo en el que ha exigido la dimisión inmediata del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, por su "responsabilidad" en el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) que se ha saldado con 45 víctimas, a quienes ha trasladado "un sentido recuerdo".

En el encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum (NEF), la jefa de la Comunidad de Madrid ha vinculado el siniestro a una decadencia progresiva de la red ferroviaria, que se ha ido deteriorando en los últimos años "hasta llevarnos a una situación catastrófica". Frente a esta realidad, se encuentra "un Gobierno experto en insultar y en echar culpas a los demás para zafarse de sus responsabilidades, aunque me temo que en esta ocasión solo le queda decir la verdad”, ha apuntado.

Ayuso ha centrado parte de sus ataques en Puente, al que ha reprochado su gestión al frente de Transportes - que solo ha servido para "proponer ocurrencias" e "insultar gravemente cada día- y su respuesta tras el accidente. "En mitad de la tragedia ha seguido en la misma tónica, buscando culpables, como hace siempre, en este caso también con empresas, con instituciones y con medios de comunicación, mientras incurre en continuas contradicciones”, ha lanzado.

Sin embargo, quien debería asumir las consecuencias, según la dirigente madrileña, es Pedro Sánchez. "En realidad, quien debería empezar por dimitir es su jefe de personal, que nuevamente delega en sus escudos su responsabilidad". Es él, ha defendido, quien "ha ido cambiando de responsables en el Ministerio", quien "puso al frente a un ministro que está en la cárcel", quien "tiene imputados a varios cargos de Adif" o quien colocó "a Koldo y a sus familiares", entre "otras muchas cosas".

"Sánchez es el responsable y, por eso, no va a Huelva", ha subrayado Ayuso en relación al funeral de Estado. Un Sánchez que "hace mucho que solo habla para un muro que él mismo levantó" y donde solo están aquellos que "consideran suyos" y que "son capaces de tragar con corrupción, negligencia, mentira o incompetencia con tal de que no gobierne la derecha", ha valorado.

"Cuando un Gobierno está únicamente destinado a sí mismo, cuando los recursos y los desvelos van simplemente para hacer populismo, evidentemente la convivencia se va deteriorando, la recaudación va mermando y vamos viendo como todo poco a poco va cayendo", ha añadido la dirigente popular.