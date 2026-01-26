Feijóo denuncia el "colapso" de España y la "soberbia" y las "medias verdades" del Gobierno sobre Adamuz

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, denunció este lunes, durante una entrevista en la Cadena COPE, la "soberbia" y las "medias verdades" que a su juicio han caracterizado la gestión del Gobierno sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz, la localidad cordobesa donde el pasado domingo el siniestro ocasionado entre un tren Alvia y otro Iryo de alta velocidad provocaron 45 víctimas mortales. El líder de la oposición afirmó que España está en una situación de "colapso", palabra que repitió varias veces durante su intervención, y pidió que el ministro de Transportes, Óscar Puente, no se siente ya este martes en el Consejo de Ministros, reiterando la petición de dimisión que ya el domingo realizó el número dos de los populares, Miguel Tellado.

El líder de los populares, que ya el pasado viernes protagonizó una rueda de prensa en un tono muy duro contra el Gobierno y con varias preguntas sobre su gestión de la tragedia, describió así la actuación del Ejecutivo: "El Gobierno nos ha llenado de datos para confundir y confundirnos; el Gobierno ha tirado otra vez de soberbia". Feijóo mostró su asombro por las palabras de Pedro Sánchez respaldando la gestión de Puente en su primer mitin de campaña en Aragón este fin de semana, respaldando a la candidata socialista, la exministra Pilar Alegría, y aseguró coloquialmente que "no daba crédito. En un mitin, todavía con las víctimas, algunas de ellas sin enterrar, felicitando a su ministro de Transportes, y diciendo que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, que es poner a las víctimas en primer lugar, y no politizar la tragedia... el mismo presidente y el mismo partido que pagaban, en una campaña en redes sociales para hacer una manifestación a los pocos días de la dana", concluyó.

