Crisis ferroviaria
Sánchez comparecerá el 11 de febrero en el Congreso por los accidentes en Adamuz y en Gelida
El PP reclama que el presidente del Gobierno y el ministro de Transportes acudan este jueves al Senado a dar explicaciones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 11 de febrero en el Congreso para informar sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 45 personas, y el de Gelida, donde falleció el maquinista. Tras ambos siniestros, el jefe del Ejecutivo anunció la pasada semana su intención de comparecer a petición propia en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre "los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario". A la espera de que este martes sea confirmado por la Junta de Portavoces, la fecha escogida para su comparecencia es el miércoles 11, en el primer pleno ordinario de este año.
Con el PP reclamando desde hace días que Sánchez acuda al Congreso e intentando forzar que este mismo jueves acudan el presidente del Gobierno y el ministro de Transportes, Óscar Puente, al Senado para dar explicaciones, fuente del Ejecutivo han informado de que la comparecencia de Sánchez se fijará en el calendario para el próximo 11 de febrero. En la iniciativa que registró la pasada semana se establecía como objeto "dar cuenta de la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado, así como para informar sobre los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario".
El anuncio del Gobierno ha llegado pocos minutos después de que el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, avisara desde la sede de Génova que han registrado dos peticiones en el Senado para forzar la comparecencia inmediata de Sánchez y Puente. Los populares pretenden que este pleno se celebre este mismo jueves. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo descartan que el presidente del Gobierno vaya a ir a la Cámara Alta y recuerdan que es su potestad designar al ministro que deseen para dar las explicaciones oportunas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”
- El emblemático llagar asturiano que está a punto de volver a la actividad tras cerrar en 2025