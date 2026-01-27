Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento en AsturiasCarrera ilegal GijónBrote sarna Hospital Valle del NalónMichael SchumacherAmbulancia AeropuertoLoterías y Apuestas del Estado
instagramlinkedin

Denuncia por violencia sexual

La defensa de Julio Iglesias insiste ante la Fiscalía para acceder a las acusaciones contra él y apunta a una denuncia falsa

El abogado del cantante apela a su interés legítimo pese a que el asunto ha sido rechazado por la jurisdicción española

Julio Iglesias, en una imagen de archivo

Julio Iglesias, en una imagen de archivo / EUROPA PRESS

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

A Julio iglesias no le basta con que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya archivado --por falta de jurisdicción de la justicia española-- la investigación preprocesal abierta a la raíz de la denuncia presentada contra él por dos de sus exempleadas, que le imputaban delitos de trata y agresión sexual. Su defensa presentó un nuevo escrito el pasado lunes, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que insiste en tener acceso a la denuncia presentada y apunta a la posibilidad, "sin presumir nada de antemano" de que se haya podido cometer "un posible delito de denuncia falsa, este sí en España".

El escrito, remitido a la atención del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, recuerda que una Circular interna de la Fiscalía de 2020 establece que los fiscales "no pueden declarar secretas las actuaciones", a lo que se suma que "no existe ninguna Ley que limite el derecho del denunciado a conocer las actuaciones procesales, o preprocesales, desarrolladas en virtud de una denuncia dirigida contra él".

Así, la defensa incide en que las denunciantes "incluso habrían concedido entrevistas" a los medios que dieron en primicia la denuncia -- elDiario.es y Univisión-- "difundiendo los hechos que, siendo falsos, causaban un grave daño reputacional" al cantante, algo que según esta parte "se buscaba de propósito por determinados medios de comunicación que, en lugar, de esperar al resultado de la investigación, manteniendo el anonimato de las supuestas víctimas, decidieron orquestar una campaña mediática"contra el cantante.

Motivos del archivo

La defensa ya había intentado acceder al texto completo de la denuncia antes de la teniente fiscal, Marta Durántez, diera carpetazo por la "inexistencia de vínculo relevante" con España de las denunciantes y del propio artista.

En su nuevo escrito, esta parte incide en que la denuncia que motivó la incoación de las diligencias de investigación no fue presentada directamente por las supuestas perjudicadas, sino por las letradas de Women’s Link Worldwide, "siendo notorio que se habría filtrado el contenido de la denuncia a determinados medios de comunicación social, al mismo tiempo que se solicitaba proteger la identidad de las víctimas". De hecho, se les concedió el estatus de testigo protegido.

Noticias relacionadas

Archivo - Julio Iglesias en 1982

Julio Iglesias en 1982 / Martin Athenstädt/dpa - Archivo

Con independencia de ello, el abogado que representa a Julio Iglesias insiste que en que la ley "no autoriza que se prive al denunciado de su derecho a la información sobre la denuncia y el contenido de la investigación, incluso cuando sea archivada", como es el caso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  2. Hacienda reembolsa hasta 4.000 euros a aquellos pensionistas que cotizaron durante los últimos años del franquismo, pero solo para aquellos asturianos que lo soliciten
  3. Una inversión de 3.500 euros para 63 arboles en diez calles: el dispositivo de Corvera para 'mantener los espacios públicos en perfecto estado
  4. Cuando el director de moda, Oliver Laxe, con dos nominaciones a los Oscar por 'Sirat', se enamoró de un árbol en Tapia
  5. La gran tienda 'low cost' de Amancio Ortega que ya arrasa en Asturias: un diseño muy cuidado
  6. Una cuba de 16 metros cúbicos y 30.000 litros de lodos retirados: así avanzan los trabajos de limpieza de la piscina de la Universidad Laboral de Gijón
  7. El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
  8. Multado con 500 euros por llevar la baliza V-16, pero no portar el documento obligatorio en caso de avería: la Guardia Civil vigila a los coches asturianos

Detenido por el robo de cable en Siero tras ser pillado in fraganti cuando forzaba varias farolas y arquetas en Granda

Detenido por el robo de cable en Siero tras ser pillado in fraganti cuando forzaba varias farolas y arquetas en Granda

Este miércoles se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con la planta con la que mejorará la calidad del aire de tu casa por solo 3,99 euros

Este miércoles se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con la planta con la que mejorará la calidad del aire de tu casa por solo 3,99 euros

De los incumplimientos de Asturias y España con Gijón a los problemas de la vivienda: las propuestas de los partidos para el debate sobre el estado del municipio

De los incumplimientos de Asturias y España con Gijón a los problemas de la vivienda: las propuestas de los partidos para el debate sobre el estado del municipio

Los inspectores de Minas del Principado ya examinaron en tres ocasiones el lugar del accidente en la mina de Cerredo

Los inspectores de Minas del Principado ya examinaron en tres ocasiones el lugar del accidente en la mina de Cerredo

Asturias celebra la regularización de inmigrantes del Gobierno de Sánchez: "Sabemos bien lo importantes que son para superar el reto demográfico"

Asturias celebra la regularización de inmigrantes del Gobierno de Sánchez: "Sabemos bien lo importantes que son para superar el reto demográfico"

Tras años de intentos por quedarse embarazada, Marta Peñate confiesa el problema que padece: "No pensaba hacerlo pero..."

Tras años de intentos por quedarse embarazada, Marta Peñate confiesa el problema que padece: "No pensaba hacerlo pero..."

Salud firma un preacuerdo con siete sindicatos sanitarios y llama a los médicos a ser "sensibles" sobre los efectos de otra huelga

Salud firma un preacuerdo con siete sindicatos sanitarios y llama a los médicos a ser "sensibles" sobre los efectos de otra huelga

Corvera renueva su compromiso con Unicef y consolida su apuesta por la infancia

Corvera renueva su compromiso con Unicef y consolida su apuesta por la infancia
Tracking Pixel Contents