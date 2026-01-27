CASO MONTORO
La Fiscalía pide investigar los bienes de Montoro y su mujer y las cuentas de Equipo Económico hasta 2025
La petición de Anticorrupción se produjo cuatro días antes de que finalizara el periodo para investigar
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el Juzgado del Instrucción número 2 de Tarragona en el que reclama al magistrado que investiga el caso Montoro, Rubén Rus Vela, que solicite a las notarías las escrituras de constitución y el inventario de bienes de los investigados en el caso Montoro, entre ellos los del exministro Cristóbal Montoro y de su mujer. También reclama que se analicen las cuentas de la empresa Equipo Económico hasta 2025.
Fuentes de la defensa señalan a este diario que la última prórroga para la investigación iniciada por el juez finalizaba este mismo lunes, 26 de enero, y que por ello ya había remitido un escrito a las partes, con fecha del pasado día 15, solicitando que se pronunciaran sobre la conveniencia o no de extender las pesquisas. A resultas de esta consulta se produce la petición de diligencias de la fiscal Carmen García Cerdá, que se produjo el pasado 22 de enero, que además se extienden hasta la fecha, al alcanzar incluso información de las cuentas de Equipo Económico hasta finales de 2025.
