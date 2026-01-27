En el Congreso
Los socios salvan a Sánchez de comparecer por los presuntos casos de corrupción
Isabel Rodríguez acudirá al Congreso por la crisis de vivienda y Fernando Grande-Marlaska por la implantación de la baliza V16
El Gobierno de coalición suele contar con el apoyo de sus socios, principalmente los de izquierdas, cuando se trata de hacer frente a las andanadas del PP. Así ha pasado este martes en la diputación permanente del Congreso, donde se han debatido 11 propuestas de los populares para que comparecieran Pedro Sánchez y varios de sus ministros. Los aliados han votado en contra -solo Junts se ha abstenido- de celebrar un pleno extraordinario para que el presidente del Gobierno diera explicaciones sobre los presuntos casos de corrupción en el seno del Gobierno y del PSOE y sobre la posición del Ejecutivo sobre Venezuela. El Gobierno, eso sí, ha votado a favor de dos de las peticiones, la de Isabel Rodríguez, por la crisis de vivienda, y la de Fernando Grande-Marlaska, por el uso de la baliza V16
Tras un pleno en el que el Gobierno ha perdido el real decreto que sube las pensiones ante el 'no' de PP, Vox y Junts porque la norma contenía medidas antidesahucios, los socios han evitado más derrotas del Ejecutivo, votando en contra de las peticiones de Sánchez y de otros ministros. Varios de los aliados han criticado que las solicitudes del PP no eran "urgentes" y que la única intención de los populares era "hacer campaña". Además, desde el PSOE han recordado que Sánchez comparecerá el próximo 11 de febrero en el Congreso por los accidentes ferroviarios y que Puente lo hará este jueves en el Senado.
La crisis de la vivienda
Quienes sí comparecerán de urgencia, aunque en sus comisiones correspondientes, serán Rodríguez y Grande-Marlaska. En el caso de la ministra de Vivienda, la petición que registró el PP es que de cuentas "de las acciones que están tomando desde su ministerio para contener los precios del alquiler y la compraventa de vivienda en España, así como para explicar las últimas medidas implementadas que están limitando gravemente la emancipación de los jóvenes en nuestro país".
La portavoz de ERC, Teresa Jordà, ha resaltado la "extrema urgencia" que existe de intervenir el mercado del alquiler y hacerlo de una "manera valiente". "No puede ser que los pasos que se den sean siempre a golpe de titular de prensa, anuncios vacíos o para premiar a los especuladores. [...] Por ese motivos sí pedimos un cara a cara con la ministra para que exponga cuáles serán los siguientes pasos que tiene pensado dar", ha dicho.
En la misma línea, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha elevado la crisis a situación "catastrófica" y ha denunciado la respuesta de un Gobierno que "pide solidaridad a los caseros, les hace regalos fiscales a los caseros como anuncio de navidad, aprueba una ley del suelo que es calcada a la del PP". "Es una absoluta tomadura de pelo a la gente", ha concluido. Así, con el voto a favor de ambos socios, Rodríguez se ha convertido en la única ministra, de un total de 11 peticiones que se han debatido, que deberá comparecer en la Cámara Baja.
Grande-Marlaska, por su parte, deberá informar sobre "la implementación de la obligatoriedad de la baliza V16 en España, así como para informar del caótico proceso de aplicación de esta norma". A lo largo del debate ninguno de los socios se ha pronunciado, pero la portavoz socialista, Montse Mínguez, ha anunciado que estaban de acuerdo con la petición del PP.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- La canguesa Cristina Vega deja su acta de diputada tras aprobar una oposición nacional: 'Esta etapa ha significado mucho
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
- Conmoción en Tineo y en la hostelería asturiana: fallece de forma repentina José Manuel, 'Manel', Arias García, alma de Casa Emburria
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores