La borrasca altera carreteras y poblaciones, Madrid activa plan de inclemencias por nevada

Madrid, 28 ene (EFE).- La borrasca Kristin deja este miércoles precipitaciones en prácticamente toda la península, en forma de nieve en buena parte del territorio incluida la ciudad de Madrid, donde se ha activado el Plan Especial ante Inclemencias Invernales y ya sufren importantes incidencias la circulación y el transporte público.

Están en alerta por nieve, lluvia o viento todas las comunidades autónomas, salvo Navarra, y Almería tiene aviso rojo por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Más de 2.100 kilómetros de carreteras están afectados por algún nivel de alerta, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Son 101 carreteras, de las cuales 19 permanecen cortadas, todas ellas de la red secundaria, aunque la red principal de carreteras cuenta con dificultades en Castilla y León, en la A-66 en Cáceres hacia Salamanca, y en la A-50 a su paso por Ávila. La DGT pide mucha precaución a los conductores que circulen por la A-6 en Somosierra, en la AP-6 en Segovia y en A-66 en Ribaseca (León).

La Delegación del Gobierno en Madrid ha activado el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Inclemencias Invernales. Se ha convocado una reunión a mediodía de la Unidad de Valoración de Riesgos del CEMEN para evaluar la situación y revisar, en su caso, medidas de prevención y respuesta.

Numerosas líneas de autobuses interurbanos presentan incidencias, con suspensiones, desvíos y dificultades de circulación en distintos municipios. El uso de cadenas es obligatorio en todos los puertos de montaña y la Comunidad de Madrid mantiene activo un operativo de más de cien profesionales y treinta máquinas quitanieves para garantizar la vialidad de las carreteras.

Dos camiones han volcado a la altura del punto kilométrico 520 de la autovía A-66, en la provincia de Cáceres, debido al fuerte viento.

El frente asociado a Kristin ha golpeado de lleno a Extremadura con abundantes lluvias y vientos intensos. Nueve carreteras en la provincia de Cáceres y una en la de Badajoz están cortadas o sufren restricciones de tráfico por la presencia de nieve en la calzada o por anegamiento debido a la lluvia.

Caídas de árboles y objetos, daños en inmuebles, interrupciones en el suministro eléctrico y telefónico, y cortes de carreteras son algunos de los efectos de la borrasca Kristin a su paso por esta comunidad.

De las diez localidades españolas que mayor volumen de precipitaciones ha registrado esta pasada madrugada, siete son de la provincia de Cáceres: Zarza La Mayor, Coria, Hoyos, Valencia de Alcántara, Hervás, Navalmoral de la Mata y Plasencia.

Castilla-La Mancha también ha activado el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos en fase de alerta.

Se han registrado distintas incidencias por lluvia, viento y nieve, como un desprendimiento de tierra en Cogoludo (Guadalajara), salidas de vía o embalsamientos de agua.

En Ávila, la nieve que cae desde esta madrugada mantiene cortadas al tráfico dos calles, la Ronda Vieja, que discurre en paralelo al lienzo norte de la muralla, y la calle Madrigal, una cuesta situada en el barrio de Santo Tomás, junto a la zona universitaria.

La Junta de Andalucía ha suspendido las clases en centros educativos de 77 municipios de las comarcas del Valle del Almanzora y los Vélez, en Almería, Ronda, en Málaga, y Grazalema, en Cádiz, debido a los a los avisos por lluvias, viento y fenómenos costeros.

No habrá actividades ni recreos al aire libre en ningún centro andaluz.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha establecido nivel rojo de emergencia por la crecida del río a su paso por Villanueva de la Reina (Jaén), mientras que se mantiene el nivel amarillo en otros cuatro puntos de la cuenca donde también hay riesgo de desbordamientos.

La borrasca ha paralizado casi totalmente la Ciudad Autónoma de Ceuta, en aviso naranja por la fuerza del viento y la lluvia. Los buques de pasajeros que enlazan Ceuta con el puerto de Algeciras (Cádiz) permanecen amarrados a puerto ante la imposibilidad de cruzar las aguas del Estrecho de Gibraltar.