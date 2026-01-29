Atlas News

Ábalos deja de ser aforado ante el Supremo y podría derivar a la Audiencia Nacional la investigación del 'caso Koldo'

José Luis Ábalos ha renunciado a su escaño en el Congreso. Una renuncia que ha comunicado a través de su red social X, dos meses después de su entrada en prisión. Con esta decisión, Ábalos deja de ser aforado ante el Supremo y podría derivar a la Audiencia Nacional la investigación del 'caso Koldo' por los presuntos 'amaños' de obra pública. La otra trama en la que está siendo investigado, la de las mascarillas, se mantendrá en el alto tribunal. El juicio está previsto que se celebre en torno al mes de abril.