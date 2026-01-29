Óscar Puente: "La línea de alta velocidad Madrid–Sevilla no es una infraestructura abandonada ni olvidada"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que "la respuesta (del Gobierno) ha estado a la altura" tras el accidente ferroviario que se produjo tras el descarrilamiento de dos trenes el pasado 18 de enero en Adamuz, en la provincia de Córdoba. "El compromiso del Ejecutivo para esclarecer lo sucedido es total. Los afectados tienen derecho a saber la verdad y es necesario para restituir la confianza de los españoles en la infraestructura de alta velocidad", señaló el ministro al arranque de su comparecencia en el pleno del Senado para dar explicaciones de los últimos incidentes a petición del Partido Popular.

A su llegada, Puente ha sido recibido por senadores del PP y Vox al grito de "dimisión, dimisión". Igualmente, ambas formaciones han reprochado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya acudido a comparecer al Senado, después de haber sido citado. "Si con 46 víctimas no viene al Senado, ¿qué tiene que pasar en España?", ha señalado la senadora Alicia García Rodríguez, del PP. En respuesta, Juan Espadas, del PSOE, ha respondido que Sánchez ajustará cuentas en el pleno del Congreso de los Diputados el próximo 11 de febrero.

Renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla

El ministro de Transportes ha defendido que "la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla no es una infraestructura abandonada ni olvidada", sobre la que se ha acometido una "renovación integral" que ha supuesto una inversión global de 780 millones de euros. "Es una línea con más de treinta años de servicio que ha estado sometida de manera continuada a labores de mantenimiento, conservación y, en los últimos años, a un proceso profundo y planificado de renovación. La primera gran renovación de la alta velocidad española", resumió Puente.

Óscar Puente ha explicado que hasta tres contratos públicos involucran la renovación del tramo Guadalmez-Córdoba, en el que está incluido el paso por Adamuz. El primero, la mejora integral de la infraestructura, que supuso una inversión superior a los 52 millones de euros e incluyó mejoras en la plataforma, estructuras, tratamiento de taludes de los sistemas de drenaje y accesibilidad. El segundo expediente fue el de sustitución de aparatos de vía y trabajos necesarios para la adaptación de los puestos de adelantamiento y estacionamiento de trenes a las nuevas necesidades de explotación, por importe cercano a los 27 millones de euros. Por último, el tercero es el correspondiente a la implantación del sistema de seguridad ERTMS, por importe superior a los 104 millones de euros, que actualmente está aún en ejecución.

Reproches de los diferentes grupos políticos

María del Mar Caballero, de UPN, en su turno, le ha recordado a Puente que es "el responsable último del servicio de ferrocarril" y le ha acusado de no aportar datos veraces tras el accidente, motivos por los que ha pedido su dimisión. Por su parte, Paloma Gómez, de Vox, ha recordado a Puente su manida frase de “el trasporte ferroviario vive el mejor momento de su historia" y ha exigido responsabilidades: "La responsabilidad política no se congela hasta que haya un informe ni queda aplaza hasta que le dé la gana. Cuando un ministro dice que hay que esperar es que no quiere asumir hoy lo que le corresponde. Tiene que dimitir".

Recuperación de la línea en diez días

La comparecencia en el Senado se produce once días después del accidente de Adamuz, que provocó la muerte de 45 personas y mantiene suspendida la alta velocidad entre el sur y el centro peninsular, y nueve después del siniestro de Gelida, donde falleció un maquinista y provocó la suspensión durante varios días del servicio de Rodalies. El Gobierno anunció el miércoles que prevé recuperar el servicio de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en unos diez días, tras haber recibido ya autorización judicial para reponer la infraestructura en el tramo del siniestro, aunque la fecha definitiva dependerá de cómo evolucione la meteorología. "Por último, aunque estamos movilizando todos los medios disponibles, debo indicar que, dada la magnitud del accidente, en estos momentos aún no es posible facilitar una fecha para la restitución del servicio original en plenas condiciones de seguridad", ha añadido el ministro.

Para agilizar las obras, el Gobierno realizará una Declaración de Emergencia, utilizado solo en situaciones excepcionales y que permite contratar libremente, sin necesidad de un procedimiento formal, aunque luego se debe informar al Consejo de Ministros en un máximo de 30 días de las actuaciones realizadas. La Comisión de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que investiga el accidente, apoya la tesis de que el siniestro se produjo por un defecto en una soldadura de los carriles de la vía, mientras espera que el gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, le explique por qué en su día se habló de renovación integral de la línea Madrid-Sevilla, pese a que no se cambió toda la vía.