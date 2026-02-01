Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Tensión

Expulsan a una mujer de un mitin del PSOE en Teruel tras insultar a Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno apenas se ha inmutado y ha seguido con su discurso apelando a que, frente al odio, "hay que responder con derechos"

Expulsada una joven del mitin del PSOE en Teruel por insultar a Pedro Sánchez

Expulsada una joven del mitin del PSOE en Teruel por insultar a Pedro Sánchez

Jaime Galindo

Laura Carnicero

Teruel

Tensión en el ecuador del mitin del PSOE en Teruel. Justo cuando el presidente del Gobierno de España y secretario general, Pedro Sánchez, tomaba la palabra, una mujer que estaba sentada entre el público ha gritado "hijo de puta", elevando por momentos la tensión del encuentro y provocando la reacción del resto del auditorio, que ha reaccionado con aplausos y vítores a Sánchez.

El presidente del Gobierno apenas se ha inmutado y ha seguido con su discurso afirmando que frente a quienes insultan y transmiten odio, "hay que responder con más derechos".

Pedro Sánchez en el mitin central del PSOE en Teruel.

Pedro Sánchez en el mitin central del PSOE en Teruel. / JAIME GALINDO

La mujer que ha proferido los gritos ha sido expulsada del mitin por los equipos de seguridad del presidente del Gobierno y se ha continuado entre aplausos, con los simpatizantes en pie, aplaudiendo y apoyando al presidente del Gobierno.

Noticias relacionadas

El presidente se ha trasladado hasta Teruel para apoyar a Pilar Alegría en la carrera por la presidencia del Gobierno de Aragón en un 'superdomingo' en el que Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz también se han trasladado hasta el territorio para apoyar a sus candidatos. El conservador está este domingo en Calatayud, mientras que la líder de Sumar ha optado por pedir el voto desde Huesca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  3. Una conductora choca contra dos vehículos aparcados y termina tirada en la calzada con un ataque de nervios: la llamativa intervención policial en Mieres
  4. Cazorla manda, el Oviedo gana, el Tartiere sonríe: victoria de oro ante el Girona (1-0)
  5. Las nuevas incorporaciones para el centro comercial Los Prados de Oviedo: una bolera, un restaurante mejicano y una cafetería sumamente conocida
  6. Míchel Sánchez, técnico del Girona, 'disfruta' de Cazorla: 'Cada vez que lo veo me alegro
  7. Doce', el caballo ciego de pura raza española que busca un hogar: 'Es muy noble y cariñoso, nunca vimos tanta dulzura
  8. Los Sánchez-Lima tienen 'las mejores vistas de Oviedo' e hicieron llorar a Diego Cervero

Presentación de los equipos del Voleibol La Calzada para esta temporada y celebración de su 40 aniversario

40 aniversario del CV La Calzada

40 aniversario del CV La Calzada

El Club Voleibol La Calzada celebra 40 años de deporte, barrio y generaciones unidas en Mata Jove

El Club Voleibol La Calzada celebra 40 años de deporte, barrio y generaciones unidas en Mata Jove

Así suena el son cubano "Asturias Patria Querida" compuesto por Ignacio Piñeiro

La investigación sobre el origen del "Asturias patria querida": la fusión de una letra que llegó de Cuba y una música que vino de Silesia

La investigación sobre el origen del "Asturias patria querida": la fusión de una letra que llegó de Cuba y una música que vino de Silesia

De la cancha al coro por el Socorro

De la cancha al coro por el Socorro
Tracking Pixel Contents