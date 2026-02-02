Transportes
El comisionado para el corredor mediterráneo comunica al Gobierno que dejará su cargo en un mes
Josep Vicent Boira asumió el cargo hace ahora siete años y medio, tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa
El comisionado para el corredor mediterráneo, Josep Vicent Boira, dejará su cargo en un plazo de un mes. Así se lo ha comunicado ya al ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, según confirman a este diario fuentes de su departamento. Por el momento, no hay sustituto sobre la mesa, según explican las mismas fuentes, pues no está previsto que la salida de Boira se haga afectiva hasta dentro de unas semanas, como ha adelantado el diario ‘La Vanguardia’, tras impulsar el 100% de la planificación del corredor y volver a dedicarse a la actividad académica. El coordinador del corredor asumió el cargo hace ahora siete años y medio, tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
En Moncloa vienen defendiendo que los avances en el Corredor Mediterráneo "son inequívocos" y bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez este proyecto ha pasado “de ser una promesa a ser una realidad”, con todos los tramos pendientes en planificación. Desde el año 2018, se han ejecutado obras en el corredor por valor de 5.000 millones de euros, se han adjudicado por importe de 6.000 millones y se han licitado por más de 8.000 millones, según datos del ministerio de Transportes.
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Mónica Sánchez, profesora de la Universidad de Oviedo: «Perder a un hijo no se supera, sabes que esa herida forma parte del camino»,
- El restaurante asturiano en una aldea de 20 habitantes que solo cocina productos comprados 'a 20 kilómetros a la redonda' y que recomienda la guía Michelin: 'Te sorprenderá
- Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
- Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea
- El legado del 'Principito' ovetense, el chaval que empezó vendiendo relojes en su Seat 600 y que acabó levantando 800 viviendas
- La residencia universitaria del campus de Mieres se llena de alumnos tras una década casi vacía: 'Es muy cómodo vivir aquí