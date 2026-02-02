En un mitin en Teruel
El PSOE exige a Pérez Llorca que expulse a la concejal que insultó a Sánchez
El secretario de Organización, Vicent Mascarell: "Es inaudito que frente a unos hechos tan graves ni Feijóo ni Pérez Llorca se han pronunciado"
Reclama "una denuncia pública del PP ante unas declaraciones que incapacitan a cualquier persona para ocupar un cargo público"
José Luis García Nieves
El PSPV ha exigido a Pérez Llorca que expulse a la concejal del PP que insultó a Pedro Sánchez en el mitin de Teruely ha apuntado que "24 horas después ha sido incapaz de condenar los hechos". Así se ha pronunciado este lunes el secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, quien ha afirmado que "es inaudito que frente a unos hechos tan graves ni Feijóo ni Pérez Llorca se han pronunciado al respecto" y ha reclamado “una denuncia pública por parte del Partido Popular ante unas declaraciones que incapacitan a cualquier persona para ocupar un cargo público".
Cabe recordar que el pasado domingo, la concejala del PP Belén Navarro Cañete, del municipio de Vallanca (Rincón de Ademuz), acudió junto a su madre hasta Teruel, a 52 minutos en coche, donde llamó hijo de puta a Pedro Sánchez en un mitin por las elecciones aragonesas del próximo domingo.
"Silencio cómplice"
La concejala se ha disculpado ("unas palabras inapropiadas que no están a la altura del respeto que debe presidir el debate político, incluso en contextos de confrontación y discrepancia") pero el partido todavía no se ha pronunciado. En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que "si Feijóo y Pérez Llorca permiten que una concejala insulte a gritos al presidente del Gobierno y reviente un mitin demuestran que no tienen proyecto y solo saben practicar la política sucia" y ha añadido que "su silencio es cómplice, quien calla avala estos comportamientos". "El PP y su presidente Pérez Llorca debe condenarlo ya o será cómplice del odio y la degradación democrática", ha insistido, al tiempo que ha advertido que "los insultos y la crispación no pueden convertirse en la norma de la vida política”.
Finalmente, Mascarell ha subrayado que “la ciudadanía espera de sus representantes responsabilidad, respeto institucional y compromiso con la convivencia democrática”, y ha lamentado que “el Partido Popular vuelva a mirar hacia otro lado ante actitudes impropias de un cargo público”: “Normalizar estos comportamientos solo contribuye a deteriorar aún más la confianza en las instituciones”.
