Feijóo aprovecha la comisión de la dana para marcar perfil crítico con los socios de Sánchez y mantener abierto el puente con Junts

Alberto Núñez Feijóo no tenía una papeleta fácil este lunes en el Congreso de los Diputados, donde compareció ante la comisión de investigación de la dana de Valencia para someterse al que sin duda era, a priori, un duro interrogatorio del PSOE y sus socios, que no defraudaron las expectativas. El líder de la oposición no se veía en un escenario similar, salvado la distancia entre un pleno parlamentario y una comisión de investigación, desde que en el otoño de 2023 afrontó su primer y hasta el momento único debate de investidura -fallido, huelga decir- después de su amarga victoria en las elecciones generales de aquel año, que no impidió que Pedro Sánchez pudiera revalidar una mayoría para la investidura.

Entonces pudo confrontar con todos los grupos desde la tribuna de oradores del Hemiciclo, aunque no con Sánchez, que delegó su turno en el ministro Óscar Puente, y postularse como alguien presidenciable de cara al futuro. Ahora, y aun en un formato distinto, se volvió a ver las caras con los mismos grupos y en algún caso, como el del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, con idénticos adversarios parlamentarios.

Para el Partido Popular (PP) y sus portavoces, como no sorprendió a nadie, Feijóo cumplió con creces el envite e incluso le dio "un repaso" a los partidos de la izquierda, como enfatizó en tono coloquial su número dos en el partido, el secretario general de los populares, Miguel Tellado.

Más allá del entusiasta apoyo de los suyos, lo cierto es que el líder de los populares podía haber optado por una intervención de perfil más bajo o técnico, como incluso pareció que sería al inicio de su comparecencia, delimitando claramente las competencias que en el momento de la tragedia tenía el entonces presidente de la Comunidad Valencia, Carlos Mazón, y el hecho de que como jefe de filas de su mismo partido no podía ordenarle ningún tipo de actuación. Así se lo dejó claro a la primera de sus interrogadoras, la diputada de Compromís, Àgueda Micó, a la que incluso corrigió cuando se refirió al Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) como una "sección" del PP. "No tenemos secciones", zanjó Feijóo con cierto tono displicente.

Pero enseguida el turno de palabra del representante de Bildu, Oskar Matute, dejó a las claras a lo que había acudido el líder del PP. Saliéndose obviamente de la estricta materia de la comparecencia (como también hicieron varios de los portavoces de los distintos grupos, incluidos los de la derecha) sacó a relucir a ETA y al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, condenado en su día como miembro de la banda terrorista, a lo que Matute le replicó acusándole con sarcasmo de utilizar "el comodín". Según fueron pasando portavoces de la izquierda, e incluso también la del PNV, Idoia Sagastizabal, el ambiente se fue alterando notablemente, forzando la intervención de la presidenta de la comisión, la diputada socialista por Valencia Carmen Martínez, en varios y muy tensos momentos, donde incluso tuvo que llamar al orden en más de una ocasión al diputado del PP Jaime de Olano, miembro de la dirección del Grupo Popular.

A esas alturas, la sesión en la sala Prim de la Cámara Baja era un todos contra todos político, con argumentos que desbordaban ampliamente la dana en Valencia de 2024 y los más de doscientos muertos que provocó. Algo que visto el entusiasmo de Génova con la intervención de su jefe de filas, en público y en privado, no parece que desagradase a una formación y a un líder que encaran la segunda parte de la legislatura con la perspectiva de, esta vez sí, terminar conquistando el poder que se les resistió por ajustado margen en las generales de 2023.

"El mirlo blanco"

Baste examinar varios de los asertos que, según se iba desarrollando la comparecencia de Feijóo, lanzaba su equipo. "Feijóo ha destrozado al mirlo blanco de la izquierda rupturista", señalaron sobre el cara a cara con Rufián, en el que el presidente del PP se esforzó en advertir de esa supuesta intención del portavoz de ERC de liderar algún tipo de candidatura de frente amplio para las próximas generales, cosa que por otra parte tampoco reviste gran secreto y por la que llevan tiempo abogando sectores de ERC como el que representa el antecesor de Rufián en Madrid, Joan Tardà. El líder popular le afeó una y otra vez, como a otros portavoces de la izquierda, una supuesta pusilanimidad con el Gobierno de Sánchez, que sintetizó en una frase en referencia al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba): "Mire: si yo tuviese responsabilidades de gobierno, usted ya me habría llamado asesino y hubiese traído un trozo de carril y lo hubiese puesto en su escaño".

Con quien Feijóo modificó leve pero significativamente el tono fue con el representante de Junts per Catalunya en la comisión, el diputado por Girona Josep María Cervera, que intervino íntegramente en catalán mientras Feijóo, sin necesidad de traducción alguna, le fue contestando en castellano. El rifirrafe no fue tan agrio, y eso que Cervera comenzó acusándole de haber incurrido, como Mazón, "en alguna mentira y alguna opacidad", y le apretó las tuercas en torno a su relación con el expresidente valenciano.

Feijóo rebajó el tono y retornó por momentos, enfriando el tempo de la comisión, a su consabida argumentación de que Mazón tenía unas competencias delimitadas por el Estatuto de la Comunidad Valenciana pero que no era el único responsable de lo sucedido ni de los fallos cometidos en la gestión de la dana. "Lo que falló es la información para tomar las decisiones en el momento oportuno", sentenció al respecto, señalando como ha hecho el PP en el año y algunos meses transcurridos al Gobierno central y más en concreto a quien entonces era vicepresidenta tercera y responsable de la cartera de Transición Ecológica, Teresa Ribera, hoy vicepresidenta de la Comisión Europea. "Ninguno de los responsables de la administración estuvo a la altura de las circunstancias", concluyó al respecto, y reiteró que a su juicio Sánchez debería jaber "liderado" la respuesta a la crisis y no lo hizo.

Noticias relacionadas

La intervención de Feijóo, a las puertas de que se reanude la actividad ordinaria en el Congreso y el Senado, dejó claro que el señalamiento a los socios como cómplices de la gestión del Gobierno seguirá siendo uno de los ejes de su discurso. Algo que incluye a los grupos de la izquierda, al PNV y en menor medida a Junts, con el que el PP lleva tiempo tendiendo discretos puentes, evitando meter a esta formación en el mismo saco que al resto de partidos que en noviembre de 2023 apoyaron al investidura de Sánchez.