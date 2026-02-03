MITIN
El PP zanja con una reprimenda la 'crisis' por el insulto de su concejal a Pedro Sánchez
Llorca señala que el desprecio al presidente en un mitin de Teruel de una edil valenciana no representan al partido, pero descarta medidas disciplinarias
La provincial de Mompó también se da por satisfecha con la disculpa, pide responsabilidad, pero se muestra comprensiva con "el malestar social" contra el Gobierno
José Luis García Nieves
Ni petición del acta, ni expulsión, ni tan solo expediente disciplinario. La actuación de la concejal del PP de Vallanca Belén Navarro, que este domingo se plantó en un mitin del PSOE en Teruel y gritó "hijo de puta" a Pedro Sánchez se salda con una reprimenda pública del 'president' Juanfran Pérez Llorca tras la petición de disculpa de la propia regidora.
Ayer en rueda de prensa, Llorca desautorizó los insultos proferidos por la edil, aunque confirmó que el partido popular no la expulsará de sus filas. El incidente se viralizó en redes sociales durante las últimas 24 horas, después de que la valenciana fuera sacada de un mitin socialista en Teruel dentro de la campaña electoral en Aragón.
El episodio situó en el ojo del huracán a esta representante municipal del pequeño municipio del Rincón de Ademuz , a 52 kilómetros de Teruel. Llorca, manteniendo un tono de seriedad, quiso marcar distancias con este tipo de comportamientos, asegurando que "no representan el espíritu ni la forma de hacer política" del proyecto que él encabeza en la autonomía.
Rechazo institucional a las formas
"Desacreditamos totalmente esas palabras. No es nuestra forma de trabajar ni la que exigimos a nuestros cargos públicos", subrayó. El secretario general insiste en que el PPCV mantiene una política de tolerancia cero con la crispación innecesaria, especialmente cuando esta proviene de sus propios representantes en los ayuntamientos. "El comportamiento de la concejala no fue el correcto, no hace falta insultar a nadie. Sin embargo, la representante comunicó inmediatamente al partido sus disculpas y trasladó su error, lo cual nos parece suficiente", especificó.
El valor de la rectificación pública
El motivo por el cual la dirección regional del PP ha decidido no elevar la sanción hasta la expulsión definitiva del partido reside, según Llorca, en la reacción inmediata de la concejala. Tras el estallido de la polémica, la edil de Vallanca emitió un comunicado de disculpas reconociendo el error y retirando las palabras vertidas.
Para el 'president', este gesto de "humildad y reconocimiento del fallo" es un factor determinante. «Ha pedido disculpas, ha reconocido que se equivocó y ha dejado claro que sus palabras fueron fruto de un momento de crispación que no se debería haber producido», zanja.
Un llamamiento a la moderación
Llorca aprovechó la comparecencia para lanzar un mensaje de moderación y un llamamiento al diálogo entre administraciones de distinto color político, como las que hay ahora en el Gobierno de España y en la Generalitat.
El toque de atención de Llorca busca cerrar una crisis en la que los socialistas han puesto el foco, en Valencia, Aragón y en Madrid, responsabilizando al PP del clima de crispación política que se vive en España.
Mompó también da por buena la disculpa
Desde la dirección provincial del PP de Valencia que preside Vicent Mompó, tampoco quisieron ir más allá. Asumen el comunicado de Navarro emitido el mismo domingo como una petición de perdón a Sánchez y al propio PP por su comportamiento. La propia dirección provincial también reprocha a la concejala que "el debate público debe asentarse en el respeto y la responsabilidad", pero busca perimetrar las consecuencias.
"Se trata de una afiliada del Partido Popular, vecina de Vallanca, que se encontraba fuera de la Comunitat Valenciana a título estrictamente personal y que, como cualquier ciudadana, expresó de manera espontánea su opinión política sobre la actuación del actual presidente del Gobierno", señalan desde el entorno de Mompó.
Asimismo, sitúa la actuación en el contexto político: "No puede ignorarse el fondo del asunto: existe un malestar social real y creciente que no se puede despachar con gestos de sorpresa ni con un victimismo impostado. Un malestar que se percibe claramente cuando se recorre la Comunitat Valenciana, se habla con la gente y se escucha lo que sienten valencianas y valencianos respecto a la actuación de este Gobierno", señalan, aunque apuntan que no se trata de una justificación.
