CASO MONTORO
Equipo Económico y los investigados califican de "arbitraria" la prórroga del caso Montoro y critican que la instrucción lleve "seis meses paralizada"
"La realidad es que la instrucción ha estado completamente inmóvil, al menos, los últimos seis meses, pues nada se ha resuelto ni tampoco nada se ha tramitado ante los órganos superiores", han lamentado en un recurso
La representación legal de Equipo Económico y los investigados han recurrido la decisión del juez que investiga en Tarragona del caso Montoro, Rubén Rus Vela, de prorrogar seis meses la instrucción y han calificado su decisión de "arbitraria" pues consideran que la causa lleve "6 meses paralizada": "La realidad es que la instrucción ha estado completamente inmóvil, al menos, los últimos seis meses, pues nada se ha resuelto ni tampoco nada se ha tramitado ante los órganos superiores", han lamentado en un recurso, al que ha tenido acceso esta redacción.
El juez de Tarragona Rubén Rus Vela, que investiga el caso Montoro por presunto tráfico de influencias, ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que se requiera a las notarías las escrituras de constitución y el inventario de bienes de los investigados, entre los que figura el exministro Cristóbal Montoro, y de sus cónyuges. El magistrado ha acordado librar los mandamientos necesarios para recopilar esta información, que también afecta a excargos de Hacienda y a personas vinculadas al despacho fundado por el exdirigente del partido Popular, antes denominado Equipo Económico: Salvador Ruiz Gallud, Ricardo Martínez Rico, Francisco de Asís Piedras Camacho, Manuel Enrique de Vicente-Tutor, María Pilar Platero Sanz y Ricardo Montoro, hermano del extitular de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy.
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales
- Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda
- La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
- Crece la preocupación por la inseguridad en este barrio de Oviedo: 'Me da miedo salir de noche
- Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
- La nueva milla de oro de Oviedo mira al Aramo
- Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de mano que te facilitará la vida en la cocina: mezcla y tritura por menos de 7 euros