Sánchez responde al fundador de Telegram: "Que los tecno-oligarcas ladren, es señal de que cabalgamos"

A las 17:54 de este miércoles, miles de usuarios de Telegram, una plataforma de mensajería alternativa a Whatsapp, han recibido un mensaje de su dueño, Pável Dúrov, en el que avisaba del "peligro" que suponía la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. "Estas medidas podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de 'protección'", advertía. El jefe del Ejecutivo, tirando de El Quijote, no ha tardado en responderle por X, la red social de Elon Musk, quien también le atacó esta semana: "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos".

El Gobierno ha usado ese mismo mensaje, enviado de manera masiva y sin consentimiento, para denunciar que Dúrov a usado "su control sin restricciones" con el único objetivo de hacer llegar su "propaganda" y sus "bulos" a la ciudadanía. "Este hecho demuestra, por sí solo, la urgente necesidad de regular las redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil", sostienen fuentes de Moncloa que señalan el peligro de que "tecno-oligarcas extranjeros" puedan inundar los "teléfonos de propaganda a su antojo" para mostrar su rechazo a una propuesta del Gobierno.

Así, sostienen que el mensaje, que Dúrov también ha publicado en inglés en su canal de Telegram que cuenta con más de 10 millones de seguidores, es "un reflejo de la forma de operar de los tecno-oligarcas" y está "lleno de bulos" con el objetivo de "erosinar la confianza en las instituciones.

Las mismas fuentes inciden, además, en que Dúrov está siendo investigado por su "posible responsabilidad en delitos graves" y que Telegran "ha incumplido de forma reiterada sus obligaciones de control". En este sentido, señalan que Dúrov ha diseñado este red social con una "arquitectura de mínima moderación", lo que ha permitido que sea un espacio recurrente para "actividades criminales documentadas, como redes de abuso sexual infantil y tráfico de drogas".

Críticas concretas

El mensaje enviado por Dúrov arremetía contra cuatro de las medidas que anunció este martes el propio Sánchez y explicaba por qué son peligrosas. Fuentes de la Moncloa han respondido a todas las críticas para desmontar los "bulos" lanzados. Sobre la prohibición de acceso a redes sociales a menores de 16, el fundador de Telegram avisaba de que supondría un "precedente para rastrear la identidad" de cada usuario al exigir sus datos, lo que erosionaría el anonimato. El Gobierno rebate que se trata de una medida para la "protección de menores" ante los "riesgos graves y documentados" que pueden suponer entornos digitales sin control.