Exteriores
Sánchez volverá a viajar a la India del 17 al 19 de febrero para participar en una cumbre sobre IA
El jefe del Ejecutivo también tiene previsto viajar a China el próximo mes de abril, un año después de su última visita
Pedro Sánchez viajará a la India entre los próximos 17 y 19 de febrero, según avanzan a este diario fuentes de Moncloa. La visita coincidirá con el año dual España-India y acudirá para participar en una cumbre sobre inteligencia artificial con otros líderes internacionales. Se trata de la segunda visita en apenas quince meses al país asiático, con quien la UE acaba de cerrar un reciente acuerdo comercial.
El próximo mes de abril, el jefe del Ejecutivo tiene previsto también volver a visitar China, un año después de su último viaje. El Gobierno quiere con esta visita consolidar la presencia de España al más alto nivel en el continente asiático
En su último viaje, Sánchez se reunió con el primer ministro Narendra Modi y mantuvo una agenda de fuerte contenido económico con el fin de relanzar las relaciones comerciales de España con la quinta potencia económica mundial. Entonces, la última visita de un presidente del Gobierno de España a este país se remontaba a 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero.
La demanda de India en el sector militar es creciente y España también busca situarse como un socio fiable para impulsar nuevos contratos. De hecho, Sánchez ya inauguró en su visita, junto con el primer ministro indio, Narendra Modi, la planta de Airbus y ATA en Vadodara que se encarga de ensamblar los C-295. Una adjudicación, por valor de 2.202 millones, que es la mayor que realizaba India en el sector de la Defensa.
