COMUNIDAD DE MADRID

El alcalde de Móstoles no dimite y niega que haya acosado sexualmente a una concejal: "No sé de que me tengo que defender"

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante una rueda de prensa, este jueves.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante una rueda de prensa, este jueves. / .

Víctor Rodríguez

Madrid

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha comunicado este jueves que no va a dimitir tras ser acusado de acoso sexual por parte de una exconcejala de su partido y ha negado la información adelantada por El País, afirmando que nunca "se ha mencionado ningún tipo de acoso ni abuso sexual".

"Este alcalde no sabe de que se tiene que defender. Soy plenamente consciente de que cuando uno ocupa una responsabilidad pública, que además es una persona conocida, está expuesto a intentos de dañar su imagen pero debe prevalecer la presunción de inocencia", ha apuntado. "Dicho esto, seguiré trabajando como he hecho siempre, como estoy haciendo esta mañana, con respeto a mis vecinos, con respeto a la institución que represento y a los principios que debe regir la vida pública.

TEMAS

Principado y Unicaja firman un acuerdo para que la colección de arte de Cajastur dispersa por España regrese a Asturias

Colas kilométricas en Lidl para conseguir el organizador de cosméticos más viral del mercado: menos de 8 euros y con giro 360

¿Cómo afecta la huelga ferroviaria a los trenes asturianos? Las frecuencias que se suprimen y las que se mantienen

Familias de la escuelina Los Polesinos piden que se planifique mejor el cambio de profesores: "Hay que mirar por el bienestar de los niños"

ITV 2026: el error en el cristal que puede suponer un problema a los asturianos

Los vecinos de Vegadeo afectados por las recurrentes inundaciones denuncian su “insostenible” situación: “Hay riesgo de daños irreversibles en los edificios”

"Tres sainetes", teatro asturiano este sábado en Langreo

El Festival Brasas del Narcea se presenta en Málaga: “Estamos aquí para posicionar nuestra gastronomía al más alto nivel”

