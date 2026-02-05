El Ejército envía a Alemania 977 militares de élite para maniobras de disuasión ante Rusia

“Llegar primero, aguantar y permitir la entrada de tropas mayores”. Es la frase que resume el papel de la Fuerza de Reacción Aliada, la ARF de la OTAN, y el designio bajo el que se diseñó en 2024, tras el cambio de Concepto Estratégico adoptado en la cumbre de la Alianza en Madrid dos años antes. Y eso es lo que, en principio, marca también la misión que ahora tiene ocupados a 1.500 militares españoles alistados para participar en Steadfast Dart, las mayores maniobras OTAN previstas para este año.

Tras el arranque del componente naval la pasada semana, y bajo liderazgo español, es la hora de las fuerzas que operan en el dominio terrestre. Con envíos a lo largo de 3.300 kilómetros y 1.600 millas náuticas, el Ejército de Tierra está desplegando su aportación, 977 militares adscritos a fuerzas de élite. El grueso lo ponen la Brigada Almogávares VI de Paracaidistas y el Mando de Operaciones Especiales, con apoyo de cuatro helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.

Este miércoles zarpó del puerto de Santander la carga de material y 193 vehículos, para este despliegue, a bordo del buque logístico de la Armada Ysabel, y cruzaron el Pirineo los helicópteros para hacer escala en Francia.

El destino es Alemania. En los campos de maniobras del área de Bremen espera a las tropas una semana de nevadas intermitentes con máximas de dos grados bajo cero y mínimas de menos cuatro

Se trata de “recrear conflictos de alta intensidad”, explica el comandante de Estado Mayor Pedro Soriano, integrante del Centro de Situación del Ejército, el CESET, que coordina la información para el Mando de Operaciones, cuyo comandante dirige desde la base de Retamares la aportación española.

Quinientos paracaidistas de la Brigada Almogávares, con base en Madrid, forman del Grupo Táctico que es centro de esa aportación. A su llegada, ocupan sus alojamientos y salen a un campo de batalla simulado en el que se utilizará fuego real. Las maniobras Steadfast Dart consisten en construir “una disuasión creíble”, dice Soriano.

España, a prueba

Los Steadfast Dart 26 llegan a la segunda edición que celebra la OTAN. Es la forma con que la Alianza pone a prueba su Fuerza de Reacción Aliada. Este año es Italia el país que lidera la ARF. En julio próximo tomará el testigo Francia. España está ya en proceso de evaluación por la OTAN para pasar a ser el país líder en 2027.

El ejército que encabeza la ARF tiene la responsabilidad de liderar la respuesta aliada en el arranque de un conflicto armado. “Una agresión”, y no precisamente -o no sólo- una invasión, es lo que se simula en los ejercicios en Alemania. “Se trabaja en diversas viñetas de situación, puede ser uno o dos objetivos…”, cuenta el comandante Soriano. La base de lo que se ensaya es un conflicto generado porque Rusia -”o cualquier otra amenaza”- atentara contra intereses de la OTAN.

Ese “llegar primero y aguantar” hasta el despliegue de una fuerza superior es el sino de los paracaidistas y de los soldados de operaciones especiales. Con guerrilleros alemanes, italianos, turcos, estonios, checos… se van a desplegar en el frente simulado los boinas verdes del Mando de Operaciones Especiales, y los especialistas de la Fuerza de Guerra Naval.

