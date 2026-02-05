Puigdemont y Junqueras se evitan en Bruselas: "Tengo entendido que ha estado por aquí, pero no nos hemos visto"

El líder de Junts, Carles Puigdemont, y el de ERC, Oriol Junqueras, han coincidido este jueves en el Parlamento Europeo. Sin embargo, han evitado reunirse, y eso que existía una petición pública de Junqueras de verse para abordar la financiación de Catalunya. La última fotografía conjunta de los dos dirigentes se tomó en enero de 2025, en Waterloo. Precisamente, aquella cita debía servir para volver a tejer complicidades entre los dos partidos, pero más allá de la estética -salieron juntos en un coche con matrícula del referéndum del 1-O-, nunca se ha traducido en avances concretos. Un año después de aquella imagen, a pesar de coincidir en el mismo espacio, han rehuido el contacto dando una nueva muestra de la relación fría que mantienen desde hace años.

El líder republicano ha estado en Bruselas este miércoles y jueves reuniéndose con eurodiputados en el Parlamento Europeo, una visita que estaba programada desde hace tiempo y que quería aprovechar para verse con su homólogo posconvergente. Por su parte, Puigdemont ha convocado a la prensa en la Eurocámara para celebrar que la justicia europea le haya dado la razón en el pleito sobre su inmunidad, pero ha esquivado la cita. "Tengo entendido que ha estado por aquí, pero no nos hemos visto", ha afirmado Puigdemont al ser preguntado por la cuestión. Fuentes de ERC quitan hierro al episodio y se limitan asegurar que los dos principales líderes del 'procés' "hablan mucho más -por teléfono, se entiende- de lo que la gente piensa".

Toni Comín y Carles Puigdemont este jueves en el Parlamento Europeo. / Junts per Catalunya

Junqueras reveló el pasado 12 de enero en una entrevista en la radio que había contactado con el posconvergente para verse, con el objetivo de convencerle para que reconsidere su rechazo al nuevo modelo de financiación. "Le he pedido cita para ir a verle. No tiene fecha. Le he dicho que escoja el día", afirmó el republicano ese día. El hecho de que lo hiciera público, cuando normalmente Junqueras es reacio a publicitar este tipo de encuentros, enfadó a Puigdemont.

Junqueras, Riba y Guevara (ERC) este jueves en el Parlamento Europeo con la secretaria general de 'The Left', Maj Aslett-Rydbjerg. / ERC

Desde Junts se quejaron de las formas, ya que la oferta del líder de ERC era visitar a Puigdemont aprovechando un viaje ya previsto a la capital europea. Y tampoco les gustó el fondo, porque consideraron que el encuentro debería haberse producido antes de la visita que Junqueras hizo en enero a la Moncloa para cerrar con Pedro Sánchez el acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación, y no después.

Frente común frustrado

Antes de Navidad, los posconvergentes reclamaron un frente común entre los dos partidos -y con el apoyo de las entidades independentistas- para tratar de sacar frutos de la debilidad del PSOE en el Congreso. Pero esta eventual entente, a la que el partido del expresidente apela de forma recurrente, es difícil que vuelva a prosperar. Las relaciones entre Junts y ERC son tensas desde hace años y este jueves se ha vuelto a constatar. Sus máximos líderes, Puigdemont y Junqueras, nunca llegaron a entenderse mientras compartían Govern, y sus posiciones aún se distanciaron más después de octubre de 2017. Y tampoco hay ningún tipo de sintonía entre los dos líderes en Madrid, Míriam Nogueras y Gabriel Rufián.

Lejos de este frente común, las dos formaciones han celebrado por su cuenta reuniones con las principales patronales durante este mes de enero. Quieren que los empresarios avalen sus propuestas en materia de financiación, que son dispares, y que por ende también presionen a sus exsocios. ERC quiere que los empresarios aprieten a Junts para que voten a favor de su propuesta en la Cámara baja, y Junts busca que también haya un cierto 'pressing ERC' para forzarles a mejorar el acuerdo actual. La formación liderada por Puigdemont defiende que el pacto es insuficiente y que hay que reclamar un concierto a la vasca.