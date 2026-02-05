Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

CASO MASCARILLAS

El Supremo obliga a Ábalos y Koldo a comparecer 'in situ' en la audiencia preliminar

El exministro José Luis Abalos y su exasesor Koldo García.

El exministro José Luis Abalos y su exasesor Koldo García. / EUROPA PRESS

EFE

Madrid

El Tribunal Supremo ha ordenado que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García comparezcan presencialmente en la audiencia preliminar del caso de las mascarillas del próximo día 12, pese a que ambos habían solicitado seguirla por videoconferencia alegando problemas de salud.

Los siete magistrados que componen el tribunal han dictado una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, que rechaza la solicitud de comparecencia telemática planteada por sus defensas.

El Supremo ha tomado esta decisión tras revisar el contenido de los escritos presentados por el exministro y su exasesor, en los que comunicaban la existencia de diversos problemas médicos, y de los informes médicos aportados por Ábalos y el del Koldo García emitido por los servicios médicos del centro penitenciario de Soto del Real.

Ábalos y Koldo, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, hicieron referencia también al menoscabo que podría producir en su estado de salud físico y anímico el traslado al Supremo para estar presentes 'in situ' en la audiencia preliminar.

Se trata de una audiencia anterior al juicio oral para tratar las cuestiones previas, esto es, las partes podrán exponer la posibilidad de conformidades, la competencia del órgano judicial, la vulneración de derechos fundamentales, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio, nulidad de actuaciones, así como sobre las pruebas propuestas.

Noticias relacionadas

Tras ello se dictará un auto para resolver estas cuestiones y, en caso de seguir adelante y no aceptar las nulidades, ya sí fijar la fecha del juicio que previsiblemente será para abril.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
  3. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
  4. Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
  5. Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
  6. En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense
  7. Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda
  8. Gran despliegue en el HUCA para trasladar a Madrid y Valencia los órganos donados por un adolescente asturiano

Adiós a las aceras rotas en La Corredoria: una cuadrilla de operarios trabaja para subsanar los desperfectos en el suelo del barrio más poblado de Oviedo

Adiós a las aceras rotas en La Corredoria: una cuadrilla de operarios trabaja para subsanar los desperfectos en el suelo del barrio más poblado de Oviedo

Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en tres colores por 8,95 euros

Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en tres colores por 8,95 euros

Avanza urge la mejora y arreglo de los sistemas de calefacción de varios edificios en Avilés

Avanza urge la mejora y arreglo de los sistemas de calefacción de varios edificios en Avilés

Dani Vidal revela una baja clave en el Avilés y analiza el mercado de fichajes blanquiazul: "Se ha seguido la hoja de ruta marcada"

Dani Vidal revela una baja clave en el Avilés y analiza el mercado de fichajes blanquiazul: "Se ha seguido la hoja de ruta marcada"

Crean un material programable tipo LEGO para robots que imita la flexibilidad de la vida

Crean un material programable tipo LEGO para robots que imita la flexibilidad de la vida

Alejandra Rubio podría anunciar su embarazo en el plató de "De Viernes": Terelu Campos habla de su nuevo nieto

Alejandra Rubio podría anunciar su embarazo en el plató de "De Viernes": Terelu Campos habla de su nuevo nieto
Tracking Pixel Contents