Elecciones 8F
Directo | Pedro Sánchez y Pilar Alegría cierran la campaña del PSOE en Aragón
Redacción / EFE
La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha llamado a los aragoneses a la participación masiva en las elecciones del próximo domingo y a elegir la papeleta socialista que defiende sus derechos para decidir el presente y el futuro de Aragón y evitar un nuevo gobierno de PP y Vox.
Alegría realiza en esta última jornada electoral un maratón de 24 horas que concluirá a las 23:59 horas de este viernes, un minuto antes del inicio de la jornada de reflexión, y en el que ha visitado distintos servicios esenciales para transmitir su mensaje y mantener contacto directo con los trabajadores aragoneses.
Desde primeras horas de la noche del jueves, la candidata ha visitado a los trabajadores de la potabilizadora de Zaragoza, se ha reunido con bomberos, ha acudido a un área de servicio donde ha conversado con trabajadores y camioneros, y ha regresado a Almonacid de la Sierra para reunirse de nuevo con el panadero que ya visitó al inicio de la precampaña.
Alegría tiene previsto reunirse tras el mitin de cierre de campaña esta tarde con trabajadoras de una residencia pública para abordar la necesidad de aumentar las plazas en estos centros y, en este ámbito, ha apostado por la creación de un futuro convenio autonómico que mejore sus condiciones laborales y profesionales.
En el mitin, que se celebrará a las 18:00 horas en la capital aragonesa, y en el que participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ahondará en que "si hay un voto que pueda frenar a las dos derechas es el PSOE".
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca
- El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona