TEMPORAL
Sánchez preside la reunión para la valoración de riesgos provocados por las borrascas
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este sábado la reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos, que sigue la evolución de las borrascas Leonardo y Marta, las cuales están azotando amplias zonas de la Península, desde la sede de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en Madrid.
En la reunión le han acompañado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro del Interior, Fernado Grande-Marlaska, según un comunicado.
Los responsables de Protección Civil han expuesto a Sánchez la información sobre el estado de la situación y actuaciones que se están llevando a cabo frente a esta emergencia climática, así como de la labor de coordinación con las distintas administraciones públicas y organismos implicados en su gestión.
En su cuenta en la red social X, Sánchez ha manifestado que está "muy pendiente de la evolución de las borrascas".
Ha agradecido a quienes trabajan en Protección Civil (@proteccioncivil) " por estar siempre vigilantes, preparados y al servicio de la ciudadanía. Sois ejemplo de responsabilidad y profesionalidad", ha subrayado.
Sánchez ha pedido precaución ante la situación climática y seguir las indicaciones de Protección Civil.
El jefe del Ejecutivo se desplazó el viernes a Andalucía, donde sobrevoló áreas afectadas por el temporal y acudió al Puesto de Mando Avanzado para el seguimiento de la emergencia en el municipio gaditano de San Roque.
Por otra parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha visitado la presa de Torre del Águila en El Palmar de Troya (Sevilla) en el que ha destacado el trabajo del personal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para ordenar el agua y evitar anegaciones y desbordamientos.
Ha incidido en la necesidad de "mantener las medidas preventivas y de emergencia para minimizar el impacto del temporal" y espera el final del "tren de borrascas" para valorar los daños y dar una respuesta rápida a la población.
