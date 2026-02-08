El Congreso decidirá esta semana si inicia una reforma de la Constitución para que Formentera tenga un senador propio

El Pleno del Congreso decidirá este martes si comienza a tramitar una reforma de la Constitución Española, impulsada por el Parlamento de Baleares, para modificar el artículo 69.3 y atender la reivindicación histórica de que la isla de Formentera disponga de un senador propio y se desvincule del 'tándem' electoral que conforma actualmente con Ibiza. El Parlamento de Baleares ha intentado aprobar en las Cortes Generales esta reforma constitucional en otras tres legislaturas de manera infructuosa, y el Congreso debatirá y votará este martes si inicia ahora el camino para que las islas de Formentera e Ibiza tengan un senador cada una, según recoge el texto de la reforma, al que ha tenido acceso Europa Press.

En la actualidad, Formentera e Ibiza comparten circunscripción electoral conjunta para las elecciones al Senado, un cargo que en esta legislatura lo ocupa Juanjo Ferrer, que se presentó a las pasadas elecciones con la candidatura conjunta de PSOE, Sumar, EUIB y Ara Eivissa. En cualquier caso, algunos partidos políticos han intentado también llevar esta reivindicación histórica al Congreso de los Diputados para que Formentera se desvincule de Ibiza en este distrito electoral conjunto y que cada uno disponga de un senador propio, aunque finalmente estas propuestas no prosperaron.

Modelo canario

La propuesta del Parlamento de Baleares es que el apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española incluyera en su redactado que corresponden un senador a las siguientes islas: Eivissa, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. También quieren incluir una disposición adicional única para que la eficacia de la creación de la circunscripción electoral al Senado por la isla de Formentera "quedará demorada" hasta las inmediatas elecciones al Senado, una vez haya entrado en vigor esta reforma de la Constitución Española.

En la exposición de motivos, el Parlamento balear defiende que esta reforma de la Constitución intenta que "queden reconocidas" de manera efectiva en el Senado "las singularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de los territorios que conforman España, en toda su pluralidad y diversidad constitutiva". Asimismo, pretende "poner de manifiesto" el protagonismo de las islas para que una decisión como esa "se considere una buena reforma constitucional", sentida "como propia y querida, dentro del propio archipiélago balear (en plena igualdad con el canario) y, por extensión, en el conjunto de España".

Reformar la Constitución

En el caso de que el Congreso acabe aceptando la tramitación de esta reforma de la Constitución Española, esta propuesta seguirá su camino parlamentario en las Cortes Generales y los grupos podrán plantear diferentes enmiendas sobre otros temas. Ya ocurrió algo similar cuando PSOE y PP registraron conjuntamente la propuesta principal para reformar el artículo 49 de la Constitución Española, que buscaba actualizar el texto sobre las personas con discapacidad.

Sin embargo, hubo algunos grupos que buscaban aprovechar la tramitación de esta reforma de la Constitución para plantear enmiendas sobre otros asuntos, aunque finalmente no salieron adelante y la modificación constitucional se ciñió únicamente al artículo 49.