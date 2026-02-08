Las cuentas de la gobernabilidad
El pactómetro de las elecciones en Aragón: ¿qué opciones hay para la investidura y con qué votos?
Comprueba en el siguiente interactivo las mayorías posibles en las nuevas Cortes de Aragón
Jose Rico
Barcelona
Con unas encuestas muy coincidentes, las incógnitas de las elecciones autonómicas en Aragón de este domingo se centran en cuánto dependerá el PP de Vox para gobernar, en la capacidad de resistencia del PSOE en un contexto adverso, y en qué partidos sobrevivirán a la división de la izquierda con un voto tan disperso. Todo eso lo han decidido 1.036.326 aragoneses. Los colegios electorales han cerrado a las 20.00 horas y está ya en marcha el escrutinio.
Comprueba en el siguiente interactivo las mayorías posibles en las nuevas Cortes de Aragón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
- El lunes se esperan colas kilométricas en el Lidl por este electrodoméstico más barato que en Amazon
- Ya es oficial, la Seguridad Social te regala hasta 5 años extra cotizados: requisitos y cómo solicitarlos
- La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
- Localizan muerto a un joven de 18 años en Gijón
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage