Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mujeres ganaderasPolémica arzobispo de OviedoDesaparecida San Juan de la ArenaSuspensión partido Real Oviedo
instagramlinkedin

COMICIOS AUTONÓMICOS

La participación a las 14 horas en las elecciones de Aragón es similar a 2023

El dato se ha elevado hasta el 40,93%, tres décimas por debajo de hace tres años

La jornada electoral en Aragón sigue adelante.

La jornada electoral en Aragón sigue adelante. / Galindo / Gracia / Trives / Ibáñez

Redacción

Zaragoza

La participación a las 14.00 horas en las elecciones de Aragón 2026 ha sido del 41,81%, 0,04 puntos por debajo de la registrada en 2023 a la misma hora, cuando alcanzó el 40,96%, Hace tres años, a las 18 horas el dato de participación ascendió hasta el 54,73%. La participación a las 11 horas en Aragón ha sido de, en torno al 10%.

En número de electores, son 405.501 personas. Por provincias, habían votado a esa hora un 41,81% de los electores de la provincia de Zaragoza, un 37,73% de la provincia de Huesca y un 39,78% en la de Teruel.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  2. De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
  3. La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
  4. Localizan muerto a un joven de 18 años en Gijón
  5. El millón de euros del Euromillones ya está en el bolsillo de su venturoso dueño, un discreto jubilado 'de Mieres de toda la vida
  6. La ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes: estas son las personas que pueden solicitar esta prestación
  7. El partido del Oviedo ante el Rayo Vallecano se aplaza por razones de seguridad
  8. Los bomberos buscan a una joven desaparecida en San Juan de la Arena tras ser vista por última vez en el espigón y escucharla gritar

Localizan el cadáver de un joven migrante en el mar que iba a entrar a nado a Ceuta

Localizan el cadáver de un joven migrante en el mar que iba a entrar a nado a Ceuta

Las vacas de la tribu masái con cuernos que pesan hasta 50 kilos cada uno: así son Popeye, Jimena y Olivia, que viven en el núcleo zoológico de Tuernes, en Llanera

Las vacas de la tribu masái con cuernos que pesan hasta 50 kilos cada uno: así son Popeye, Jimena y Olivia, que viven en el núcleo zoológico de Tuernes, en Llanera

Los tráficos ferroviarios mantienen la actividad en los muelles de Valliniello ante el frenazo de la eólica marina

Los tráficos ferroviarios mantienen la actividad en los muelles de Valliniello ante el frenazo de la eólica marina

Gijón avanza en la conservación de árboles singulares: esta es la cantidad que invirtió Medio Ambiente en 2025

Gijón avanza en la conservación de árboles singulares: esta es la cantidad que invirtió Medio Ambiente en 2025

VÍDEO: El hijo de Carmen Borrego arremete contra el clan de las Campos: "Al César lo que es del César "

Tracking Pixel Contents