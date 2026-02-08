Última encuesta de las elecciones en Aragón 2026: sondeos a pie de urna

Aragón celebra este domingo el segundo 'round' del carrusel electoral autonómico que empezó en Extremadura y seguirá en Castilla y León y Andalucía. 1.036.326 aragoneses tienen en su mano la futura gobernabilidad de la única comunidad en la que nadie ha gobernado nunca con mayoría absoluta. Por ello, la gran incógnita de la jornada es si el presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón, logrará evitar la dependencia de Vox, objetivo para el que adelantó los comicios. Las encuestas publicadas antes y durante la campaña no se lo garantizan.

Los colegios electorales estarán abiertos de 9.00 a 20.00 horas y al cierre de las urnas se darán a conocer algunos sondeos, como el que elabora la empresa GAD3 para Aragón TV. Los primeros resultados del escrutinio se conocerán sobre las 21.30 horas.

Todas las encuestas (incluida la del CIS) han coincidido en los pronósticos de lo que sucederá hoy. Según los sondeos, el PP ganará cómodamente, pero sin mayoría absoluta, el PSOE puede encajar su peor resultado histórico y Vox crecerá con fuerza y será determinante para la gobernabilidad. La fragmentación parlamentaria se mantendrá, aunque podrían desaparecer de las Cortes marcas como Podemos y el PAR, el histórico partido bisagra que llegó a presidir la comunidad de 1987 a 1993.

La media de las encuestas

El promedio de las encuestas publicadas otorgaba al PP una holgada ventaja de 13 puntos sobre el PSOE, que presenta como candidata a la exministra de Educación Pilar Alegría. La distancia entre ambos se redujo más de un punto durante la campaña electoral. Azcón lograría el 37,9% de los votos y los socialistas se quedarían con el 24,7% de los sufragios. Durante la campaña, el PP perdió 1,8 puntos y el PSOE bajó ocho décimas. Vox se anotaría un fuerte ascenso que le situaría con el 16,4% de las papeletas, el mismo porcentaje que al inicio de la campaña. El resto de formaciones se moverían entre el 3% y el 6,5% de los apoyos.

Traducidos estos promedios a escaños, el PP subiría de 28 a 29 diputados, por lo que se quedaría a cinco votos de la mayoría absoluta. El PSOE, en cambio, caería de 23 a 18 parlamentarios, mientras que Vox crecería de 7 a 12 representantes. Los populares y los ultras mantuvieron sus expectativas durante toda la campaña, pero los socialistas retrocedieron dos diputados en estos últimos días. Chunta Aragonesista subiría de 3 a 4 diputados, Aragón-Teruel Existe bajaría de 2 a 3 escaños e IU se mantendría en 1 parlamentario. Podemos y el PAR perderían su representación en las Cortes autonómicas. Sería la primera vez que la histórica formación regionalista desaparecería del hemiciclo. Este promedio puede no sumar 67 escaños debido al redondeo en los cálculos.

Con estos resultados, aunque Azcón se quedaría más cerca de la mayoría absoluta, necesitaría la ayuda de otras formaciones para repetir como presidente de Aragón y para la gobernabilidad. En concreto, tendría que conseguir el apoyo de Vox o la abstención del PSOE, pues no tendría suficiente con los votos de Aragón-Teruel Existe. A diferencia de Extremadura, el espacio a la izquierda del PSOE concurre dividido a las elecciones aragoneses tras el fracaso del frente amplio: CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde se presentan por separado.

La encuesta de Prensa Ibérica

El sondeo elaborado durante la campaña por el GESOP para El Periódico de Aragón, diario del grupo Prensa Ibérica, situaba al PP con el 37% de los votos y 28-30 escaños, y al PSOE, con el 24% de los apoyos y 18-20 diputados. Azcón subiría ligeramente en votos, mientras que la socialista Pilar Alegría caería hasta 11 puntos. Vox alcanzaría el 16% de los sufragios y 11-12 diputados. También mejorarían su representación CHA, Existe e IU, mientras que Podemos y PAR desaparecerían de las Cortes. El estudio detectaba aún un 21,4% de indecisos en la recta final de la campaña.