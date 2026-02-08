Vox refuerza la presión sobre el alcalde de Alicante por el caso de las viviendas protegidas: "Tendrá que acabar pagando las consecuencias políticas"

Más presión política sobre el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), por el escándalo de la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante. En un acto con militantes, celebrado este sábado en Alicante, desde el grupo municipal de Vox en Alicante se ha reiterado que la polémica que ha provocado ya la dimisión de tres cargos políticos (una concejala, una directora general del Ayuntamiento y un jefe de Gabinete de la Generalitat) no quedará impune.

Desde la formación ultra han recalcado que llegarán hasta el fondo del caso, exigirán todas las responsabilidades políticas necesarias y han advertido de que "Luis Barcala tendrá que responder por su gestión y acabar pagando las consecuencias políticas". Y todo después de que en el pleno monográfico del pasado jueves, desde Vox se exigiera la dimisión de Barcala, sumándose a la petición de la izquierda municipal.

Robledillo mantiene el tono

La portavoz municipal de la formación ultra, Carmen Robledillo, quien también fue coreada como "alcaldesa", estuvo acompañada por sus compañeros ediles Juan Utrera y Oscar Castillo, así como por las diputadas autonómicas Ana Vega y Julia Llopis, con lo que el partido ha querido mostrar unidad en un momento en el que la formación, que ha sido socio preferente del PP a lo largo del mandato, es clave en el futuro de Barcala.

Participantes del acto de Vox, en el Barrio Obrero. / INFORMACIÓN

Después de que en el pleno extraordinario del pasado jueves Robledillo exigiese hasta en dos ocasiones la dimisión del alcalde, el partido ha optado por guardar silencio a la espera de instrucciones desde Madrid sobre la estrategia a seguir en Alicante. Sin embargo, en el acto de este sábado han mantenido el tono beligerante con Barcala, señalando su responsabilidad política.

Se reafirman como "única alternativa real"

Desde el partido ultra se reafirman como la única "alternativa real" al gobierno del Partido Popular y a "una izquierda incapaz de gestionar", reivindicando como propio un proyecto político que "escucha a la calle y canaliza el malestar ciudadano". Asimismo, al acto ha acudido, entre otros representantes vecinales, José Caracena, de la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos de Playa de San Juan, en el entorno de la polémica promoción de vivienda protegida Les Naus, ubicadas en La Condomina.

Asimismo, la agrupación local confía en que la comisión de investigación solicitada por el grupo de Vox (que se suma a la petición de Compromís y el PSPV) en las Cortes Valencianas permita "aclarar de una vez por todas esta situación, determinar quién necesita realmente una vivienda y quién no, y sacar a la luz posibles irregularidades en las adjudicaciones". En el Ayuntamiento, el jueves también se aprobó una comisión de investigación propuesta por la izquierda, que contó con el respaldo de Vox y también del PP de Barcala.

Noticias relacionadas

Desde el otro lado del arco político, Esquerra Unida ha lanzado este sábado una campaña a través de redes sociales en la que exigen la dimisión de Barcala. La formación había intentado este viernes tantear una posible moción de censura, que no tiene el respaldo ni del PSOE ni de Compromís, partidos que priorizan que el alcalde abandone el cargo por voluntad propia.