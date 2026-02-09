Anticorrupción esgrime los 26 registros y los 169 dispositivos intervenidos para prorrogar seis meses más la investigación del caso Koldo

La Fiscalía Anticorrupción tiene claro que en el caso Koldo no está todo dicho. Por eso ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que amplíe otros seis meses la instrucción de la causa para llegar hasta el final de las presuntas adjudicaciones de obra pública investigadas o si se ocultó algún delito con los pagos en efectivo del PSOE, hechos que se continúan investigando en el Juzgado Central de Instrucción número 2.

En su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el fiscal adscrito al caso, Luis Pastor, explica que "desde su incoación, dada la naturaleza de los hechos y delitos investigados, se han practicado numerosas diligencias, entre las que cabe destacar -en lo que viene a afectar a la justificación de la prórroga- las diligencias de entrada y registro efectuadas el pasado 20 de febrero de 2024, donde fue intervenida numerosa documentación"; que ascendieron a 26 en los domicilios y sedes sociales de las empresas vinculadas a los imputados.

En esos registros, "además de la intervención de documentación, efectos y metálico", los agentes se incautaron de "un total de 169 evidencias digitales (teléfonos, ordenadores y dispositivos de almacenamiento), que tras su volcado continúan siendo examinados para su posterior informe al juzgado por la unidad policial encargada de la investigación desde el primer momento: la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada".

Por su parte, el Tribunal Supremo ha denegado "la autorización solicitada por la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra para que Koldo García comparezca el próximo miércoles 11 de febrero, dado que este tiene que comparecer personalmente ante la Sala de lo Penal, en calidad de acusado al día siguiente para la celebración de la audiencia preliminar del llamado caso mascarillas", que será el primero en ser juzgado.