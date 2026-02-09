El batacazo de Podemos en Aragón obliga a replantear su política de alianzas en las elecciones de Andalucía

Podemos sufrió el domingo en Aragón un duro golpe que obligará a replantear la estrategia en el resto de citas electorales. El partido había desplegado toda su maquinaria de campaña, con una decena de actos de las exministras Irene Montero y Ione Belarra y la aparición estelar del exvicepresidente Pablo Iglesias en un mitin. Todo ello, aderezado por el acuerdo arrancado al Gobierno para una regularización extraordinaria de medio millón de migrantes, una medida que han exhibido durante estas semanas.

Pero ni siquiera la artillería pesada logró evitar la desaparición parlamentaria de Podemos, que logró poco más de 6.200 votos, por debajo del 1% y quedó fuera de las Cortes de Aragón. Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise Pérez, triplicó sus apoyos. Un suspenso en toda regla para Podemos en su primer examen electoral en solitario en este ciclo electoral, y unos resultados que llevarán a replantear su estrategia de cara a próximos comicios, con la vista puesta en Andalucía.

El partido morado ha emprendido una estrategia que pasa por priorizar sus siglas y sus candidatos frente a los posibles acuerdos con Izquierda Unida, a quien exige la exclusión de Sumar como condición previa para sellar alianzas. Una posición de máximos que desplegaron en Aragón y que ha desembocado en su primer gran varapalo en las urnas. Podemos optó allí por ir con su propia marca y rechazar la coalición.

Las negociaciones estaban muy avanzadas con Izquierda Unida -y sin Sumar, tal como reclamaban-. Pero unas horas antes de expirar el plazo para registrar las coaliciones ante la Junta Electoral, la dirección del partido en Madrid rechazó la propuesta y decretó la concurrencia en solitario, sólo con Alianza Verde, formación ecologista nacida a la sombra de Podemos.

Podemos volverá a testear su hoja de ruta en las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León, después de que la semana pasada rompieran la coalición con IU que habían sellado en las últimas legislaturas y registrasen papeletas distintas tras fracasar también las conversaciones. En las últimas elecciones la coalición de Podemos e IU logró un único escaño, los sondeos en Castilla y León -al igual que ocurrió en Aragón- tampoco aseguran que vayan a mantener el escaño.

La próxima parada de este ciclo electoral será Andalucía, donde las urnas están previstas para verano. Es un territorio clave, el más poblado del país y que puede marcar el rumbo de las próximas generales. Allí Podemos formó parte de la coalición Por Andalucía en 2022, junto a Izquierda Unida y Sumar. Pero en los últimos meses ha exhibido su desinterés por reeditar la alianza, pese a los llamamientos que IU lleva haciendo más de un año.

En un primer momento, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, puso como condición la salida de IU del Gobierno central -el "Gobierno de la guerra"- como condición para poder sentarse a negociar. Más tarde, ha reclamado la exclusión de Sumar de la ecuación electoral. Tanto en Aragón como en Castilla y León, sin embargo, ha reclamado liderar la lista y que el dirigente sea un candidato de Podemos como condición para llegar a acuerdos. Ante la falta de interés por revalidar la alianza, IU y Sumar ya lanzaron su coalición Por Andalucía en verano y ya han registrado la marca sin el partido morado, que ha lanzado a su propio candidato, Juan Antonio Delgado, para concurrir en solitario.

Pese a mostrar estas posiciones en las negociaciones, y a reconocer en reuniones con IU su voluntad de no sellar alianzas, Podemos se esfuerza públicamente por sacudirse la responsabilidad en la división de la izquierda. Este mismo lunes, tras el "resultado muy malo" cosechado en Aragón, el portavoz del partido, Pablo Fernández, aseguró que "siempre hemos intentado configurar las candidaturas más amplias posibles", asegurando que lo intentaron "tanto en Aragón como en Castilla y León y no fue posible". Una versión que no comparten en IU.

Los resultados del domingo y la falta de certezas en las elecciones de marzo ponen ahora en duda la estrategia de Podemos a la hora de priorizar su marca y sus caras visibles por encima de sellar alianzas. Una circunstancia que obligará a la dirección a replantear su estrategia en Andalucía. Hasta ahora, la dirección de Podemos en Madrid ha defendido que habrá una papeleta con la marca de Podemos en Andalucía, pero la debilidad demostrada en las urnas podría llevar a rebajar las posiciones de máximas y buscar alternativas que eviten un nuevo batacazo electoral.

Las dificultades para Podemos son aún mayores en caso de ir en solitario en Andalucía, principal bastión de IU, con un millar de ediles en sus ayuntamientos y una organización desplegada a todos los niveles. Frente a esto, el partido morado ha experimentado un vaciamiento de cargos -algo que ha sucedido en prácticamente todos los territorios-. En los últimos meses ha afrontado además serias turbulencias internas por el rechazo al entendimiento, desde la baja en el partido de uno de sus diputados en el Parlamento Andaluz, Juan Manuel Gómez Jurado, en protesta por la negativa a confluir; al llamamiento del histórico sindicalista Diego Cañamero, miembro también de la dirección estatal de Podemos. Estas peticiones han sido hasta ahora desoídas.

Los territorios, "carencia de Podemos"

El batacazo electoral de Aragón es especialmente significativo, ya que fue un territorio clave para los morados, donde formaron uno de los primeros gobiernos de coalición con el socialista Javier Lambán, después de lograr 14 diputados en 2015. Desde entonces, los resultados fueron empeorando en cada cita electoral, unidos al declive de la marca estatal y al centralismo del partido. En las últimas elecciones de 2023, la anterior responsable de Podemos Aragón, Maru Díaz, dimitió por los malos resultados tras caer de cinco a un único escaño. La siguiente dirección, liderada por Marta de Santos, dimitió un año después, en agosto de 2024, por diferencias con el diputado crítico, que hace unos meses terminó denunciando al partido por el proceso de primarias.

Un año y medio después, la dirección nacional de Podemos responsabilizó de los resultados también a aquellas dimisiones. "En Aragón había una situación muy complicada en estos últimos años, con varias dimisiones incluso de la anterior dirección aragonesa", se justificó en rueda de prensa Fernández, que alegó que "la actual dirección tomó posesión el mismo día en que Azcón convocó elecciones". El dirigente valoró los "muy malos resultados" pero felicitó por la campaña al partido, evitó cualquier tipo de autocrítica y dijo asumir la "responsabilidad" de los resultados, porque "como secretario de Organización me siento responsable de lo que ocurra en los territorios".

Así, admitió que el despliegue de Podemos en las federaciones "es una de la carencias que tiene Podemos a día de hoy" y avanzó que continuaría "poniendo más ahínco en esa tarea de intentar fortalecer los territorios, porque es una de las cuestiones esenciales". "Si alguien quiere buscar responsables, yo como responsable de Organización no tengo ningún problema", señaló Fernández, que en ningún momento puso sobre la mesa su dimisión.