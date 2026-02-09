CASO KOLDO
El Congreso desestima la petición de indemnización solicitada por Ábalos
El exdiputado había pedido a la Mesa del Congreso que se le indemnizara tras su dejar su escaño
EFE
Los servicios jurídicos del Congreso han desestimado la petición de indemnización solicitada por el exdiputado y exdirigente socialista José Luis Ábalos al encontrarse suspendido de sus derechos y obligaciones al renunciar al acta.
Ábalos, en prisión por su presunta implicación en el caso Koldo, había pedido a la Mesa del Congreso que se le indemnizara tras su dejar su escaño, una cantidad que en su caso rondaría los 52.000 euros.
Según han informado a Efe fuentes parlamentarias, los letrados de la Cámara han rechazado esta petición dado que ninguno de los miembros del Congreso que fueron suspendidos en el pasado percibió la indemnización establecida en el artículo 12 del Reglamento.
El informe de los letrados, incluido en el orden del día de la Mesa del Congreso de este martes, señala además que ésta ha venido considerando que los acuerdos de suspensión de diputados adoptados hasta el momento abarcaban la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de parlamentario, sin que parezca razonable entender que la pérdida del acta suponga la recuperación de derechos que no existían con anterioridad.
Recuerda además que la indemnización por cese tiene como objetivo evitar las dificultades que puede conllevar la vuelta, por parte de los parlamentarios, a la ocupación previa a la dedicación a la actividad política, especialmente como consecuencia de la carencia de cobertura por desempleo que afecta a quien desempeña el mandato parlamentario.
De ahí, agregan los letrados, que sea incompatible con la percepción de cualquier otro ingreso, como por ejemplo el de pensión por jubilación. Ambas retribuciones -indemnización y pensión- son incompatibles y su combinación contraria a la finalidad expresada por el Reglamento de pensiones parlamentarias.
Tras presentar su renuncia al acta de diputado, el que fuera ministro de Transportes anunció el pasado 29 de enero que se retiraba y optaba por la jubilación al ser "privado" de todo ingreso y protección social.
