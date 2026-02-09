Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga trenesLos botes del AVE en AsturiasVivir en un bajo comercialSuspensión partido Real OviedoMujeres ganaderas
instagramlinkedin

Tribunales

Una jueza de Barcelona imputa a ex altos cargos del CNI y la Guardia Civil por el espionaje con Pegasus y Candiru

El Juzgado admitió el pasado mes de septiembre la querella de la asociación de víctimas Sentinel Alliance

Ilustración del software espía Pegasus

Ilustración del software espía Pegasus / Europa Press/Contacto/Andre M. Chang

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La jueza de instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Barcelona, Julia Tortosa, ha dictado una resolución por la que imputa formalmente a ex altos cargos del CNI y la Guardia Civil, además de a directivos de empresas tecnológicas israelis por el espionaje con Pegasus y Candiru. La causa, por presuntos delitos de revelación de secretos y acceso ilegal a sistemas informáticos a personas del entorno independentista, se investiga desde el pasado mes de septiembre, cuando se admitió la querella presentada por la asociación de víctimas Sentinel Alliance.

Según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la jueza ha ordenado comunicar la imputación a los exdirectores generales de la Guardia Civil Félix Vicente Azón Vilas (2018–2020) y María Gámez Gámez (2020–2023); la exdirectora del CNI Paz Esteban López; los fundadores y directivos de NSO Group Technologies Ltd (Shalev Hulio, Yuval Somekh) y sus filiales en Luxemburgo (Q Cyber Technologies y OSY Technologies); y los directivos de Saito Tech Ltd (Candiru) Eran Shorer, Ya’akov Weizman y Eitan Achlow.

Noticias relacionadas y más

En la querella, que antes se había presentado en la Audiencia Nacional y fue desestimada, también se incluye por primera vez además de Pegasus al software espía Candiru, del que el Gobierno no ha admitido su adquisición. De hecho, fue el descubrimiento de una infección activa en uno de los querellantes, Joan Matamala, el que permitió a Microsoft lanzar una actualización de seguridad crítica que protegió más de 1.300 millones de dispositivos en todo el mundo, según informó este diario en el momento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
  2. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  3. El lunes se esperan colas kilométricas en el Lidl por este electrodoméstico más barato que en Amazon
  4. El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
  5. Ya es oficial, la Seguridad Social te regala hasta 5 años extra cotizados: requisitos y cómo solicitarlos
  6. El joven de 18 años hallado muerto en Gijón fue encontrado por su hermana sin vida en su cama
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
  8. El nuevo proyecto que generará 90 empleos en un edificio emblemático de Oviedo: un hospital veterinario las 24 horas y de alta cualificación

Más de 100 ayudas denegadas del "cheque bebé" de Asturias

Más de 100 ayudas denegadas del "cheque bebé" de Asturias

La hipertensión arterial: qué es, cómo afecta a la salud y consejos para controlarla

La hipertensión arterial: qué es, cómo afecta a la salud y consejos para controlarla

Teverga reclama mejoras en los horarios de transporte público con Oviedo para facilitar los desplazamientos para ir trabajar, estudiar o acudir a consultas sanitarias

Teverga reclama mejoras en los horarios de transporte público con Oviedo para facilitar los desplazamientos para ir trabajar, estudiar o acudir a consultas sanitarias

Miguel Llorens y Tomás Peruyero, en K-2, y Alberto Plaza, en K-1, vencedores del III Descenso Invernal del Sella

Miguel Llorens y Tomás Peruyero, en K-2, y Alberto Plaza, en K-1, vencedores del III Descenso Invernal del Sella

Aumenta la toxicidad de los pesticidas a escala global, según un estudio

Aumenta la toxicidad de los pesticidas a escala global, según un estudio

Moeve Fútbol Zone 1X12: LaLiga no da tregua

Moeve Fútbol Zone 1X12: LaLiga no da tregua

Lanzamientos de videojuegos de la semana: tenis en Switch 2 con Mario y terror español con 'Crisol: Theater of Idols'

Lanzamientos de videojuegos de la semana: tenis en Switch 2 con Mario y terror español con 'Crisol: Theater of Idols'

El BOE lo hace oficial: el precio de la bombona de butano sube de precio

El BOE lo hace oficial: el precio de la bombona de butano sube de precio
Tracking Pixel Contents