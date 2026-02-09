Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga trenesLos botes del AVE en AsturiasVivir en un bajo comercialSuspensión partido Real OviedoMujeres ganaderas
instagramlinkedin

Lo que dicen las urnas

¿Pisa más fuerte Vox en Aragón que en Extremadura?

Tras las elecciones, Guardiola suma 3 escaños y reduce la dependencia parlamentaria frete a Vox, mientras Azcón retrocede en Aragón y necesita más apoyos para sostener la mayoría

Pese a todo, tienen un mismo camino: un pacto con los de Abascal que permita la gobernabilidad en ambas comunidades

María Guardiola con Jorge Azcón, en una imagen de archivo.

María Guardiola con Jorge Azcón, en una imagen de archivo. / Cedida

Lola Luceño Barrantes

Cáceres

Desde que se conocen los resultados de las elecciones anticipadas en Aragón celebradas este domingo, 9 de enero, se viene diciendo que Extremadura y Aragón repiten escenario. Es cierto, pero no es cierto. Los resultados son distintos, aunque al final están encaminados a un mismo destino: un pacto ineludible entre PP y Vox. Sin acuerdo, ambas comunidades no podrán ser gobernables.

Extremadura

¿Pero dónde radican entonces las diferencias? En Extremadura, tras las elecciones del 21 de diciembre, el PP ha concentrado el 43,18% de los votos de la comunidad, frente al 16,9% de Vox. María Guardiola ha reforzado su posición: ha sumado un diputado y ha crecido 4,34 puntos. El resultado ha servido para desalojar del primer puesto al PSOE, que había ganado en 2023, aunque entonces empató a escaños con los populares.

La aritmética parlamentaria también ha cambiado a favor del PP: ha pasado de necesitar cinco 'síes' de Vox para sacar adelante sus propuestas a que le baste con cuatro abstenciones. Además, los de Guardiola se sitúan como primera fuerza con ventaja clara: suman más que toda la izquierda junta y también superan, en voto, al segundo y al tercero juntos.

Aragón

En Aragón, en cambio, las elecciones del 8 de febrero han dibujado un escenario menos cómodo para el PP. Los de Feijóo han obtenido el 34,27%, mientras Vox ha alcanzado el 17,89%. El líder de los populares en la comunidad, Jorge Azcón, ha retrocedido: pierde dos diputados y 1,2 puntos respecto al anterior resultado, en unas elecciones que llegan después de que el PP ya hubiera ganado las anteriores.

La dependencia de Vox, además, se ha intensificado: de necesitar seis 'síes' ha pasado a requerir ocho. Y, a diferencia de lo ocurrido en Extremadura, el PP no supera a toda la izquierda en conjunto ni tampoco suma más que el segundo y el tercero a la vez.

La foto general deja a Guardiola con nueve puntos y tres diputados más que Azcón, en dos parlamentos autonómicos de tamaño similar (67 escaños en Aragón y 65 en Extremadura).

Sin embargo, tanto Aragón como Extremadura comparten horizonte político: el PP sigue dependiendo, en mayor o menor medida, del papel de Vox para asegurar la gobernabilidad.

Noticias relacionadas y más

Tercera cita: Castilla y León

En breve, el 15 de marzo, tendrán lugar los terceros comicios de este ciclo electoral por capítulos: las autonómicas de Castilla y León. Llegan con la derecha de nuevo pendiente de cómo se reordenan sus votantes, tras el precedente del auge de Vox en Extremadura y Aragón. Se anticipan por tanto campañas más duras y con menos margen para las mayorías claras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
  2. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  3. Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
  4. El lunes se esperan colas kilométricas en el Lidl por este electrodoméstico más barato que en Amazon
  5. El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
  6. Ya es oficial, la Seguridad Social te regala hasta 5 años extra cotizados: requisitos y cómo solicitarlos
  7. Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros

Resultados de la Primitiva del lunes 9 de febrero de 2026

Resultados de la Primitiva del lunes 9 de febrero de 2026

Sorteo Bonoloto del lunes 9 de febrero de 2026

Sorteo Bonoloto del lunes 9 de febrero de 2026

Ghislaine Maxwell, la cómplice infranqueable de Epstein

Ghislaine Maxwell, la cómplice infranqueable de Epstein

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con las ollas con las que cocinaban nuestras abuelas y que ahora son tendencia en la cocina: disponible en dos modelos por 19,99 euros

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con las ollas con las que cocinaban nuestras abuelas y que ahora son tendencia en la cocina: disponible en dos modelos por 19,99 euros

Burocracia y sobrerregulación

¿La voluntad trumpista de un nuevo orden mundial?

Aragón, campo de pruebas

El Sabadell después de la opa

Tracking Pixel Contents