Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga trenesLos botes del AVE en AsturiasVivir en un bajo comercialSuspensión partido Real OviedoMujeres ganaderas
instagramlinkedin

Causa contra la esposa de Sánchez

La UCO responde a Peinado que no hay "nuevos hechos" que justifiquen investigar a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa

La Audiencia de Madrid limitó en dos ocasiones esta línea de investigación y el juez actuó a petición de un abogado habitual en denuncias 'fake' contra el PSOE

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a su llegada al Fòrum Social Pere Tarrés, a 14 de junio de 2023, en Barcelona, Cataluña (España).

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a su llegada al Fòrum Social Pere Tarrés, a 14 de junio de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). / David Zorrakino - Europa Press

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha respondido al juez del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, que "no se observa la existencia de nuevos hechos" en relación con el rescate de Air Europa que justifiquen seguir en esta línea de investigación contra la esposa de Pedro Sánchez, a quien el magistrado ya imputa cinco delitos relacionados con la corrupción.

La Audiencia de Madrid ya ha limitado en dos ocasiones los intentos de Peinado de vincular a Begoña Gómez en una supuesta influencia para el rescate y el pasado mes de diciembre pidió este nuevo informe a raíz de la petición de un abogado, Eduardo Martín-Duarte, habitual en la presentación de denuncias 'fake' en Fiscalía y otros tribunales contra el Gobierno, que de momento no han encontrado respuesta alguna por falta de fundamentación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
  2. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  3. El lunes se esperan colas kilométricas en el Lidl por este electrodoméstico más barato que en Amazon
  4. El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
  5. Ya es oficial, la Seguridad Social te regala hasta 5 años extra cotizados: requisitos y cómo solicitarlos
  6. Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
  7. El joven de 18 años hallado muerto en Gijón fue encontrado por su hermana sin vida en su cama
  8. Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub

El PSOE exige que el Ayuntamiento de Oviedo tome medidas "urgentes" para salvar el depósito de agua de El Cristo

El PSOE exige que el Ayuntamiento de Oviedo tome medidas "urgentes" para salvar el depósito de agua de El Cristo

Salir de la zona de confort, aprender y crecer: la aventura de Sandra Merchán en Canadá gracias a la Fundación Amancio Ortega

Salir de la zona de confort, aprender y crecer: la aventura de Sandra Merchán en Canadá gracias a la Fundación Amancio Ortega

Rosa abandona España tras convertirse en millonaria en Pasapalabra: "Estaba aquí de visita"

Rosa abandona España tras convertirse en millonaria en Pasapalabra: "Estaba aquí de visita"

Caicedo arrasa en Argentina tras fracasar en el Sporting: cuatro de cuatro de J.J.

Caicedo arrasa en Argentina tras fracasar en el Sporting: cuatro de cuatro de J.J.

El Narcea vuelve a llevarse otra victoria en un partido “muy disputado” frente al Marítimo

El Narcea vuelve a llevarse otra victoria en un partido “muy disputado” frente al Marítimo
Tracking Pixel Contents