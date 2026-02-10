‘La alianza de las izquierdas’: los partidos de Sumar relanzan su coalición con el liderazgo de Yolanda Díaz en duda

La izquierda alternativa mueve ficha de cara a las próximas generales. El 21 de febrero los partidos del ala minoritaria del Gobierno, IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar, lanzarán un nuevo sujeto político, provisionalmente bautizado como 'La alianza de las izquierdas', una referencia informal que vienen empleando a nivel interno los partidos implicados para referirse a la nueva coalición.

Distintas fuentes de varias de estas formaciones señalan que a día de hoy no se ha abordado formalmente la cuestión del nombre y niegan que se haya planteado esta designación, mientras otras apuntan a que esta marca, empleada de forma transitoria, podría cristalizar como marca de la nueva coalición de izquierdas. El debate sobre el nombre oficial se anunciará cuando se aproximen las generales, previstas para 2027. En las últimas horas, Yolanda Díaz ha reclamado la creación de una "alianza democrática", reivindicándose como artífice del proyecto Sumar que en 2023 permitió revalidar el Gobierno de coalición.

El movimiento para relanzar el compromiso de unidad de los cuatro partidos de Gobierno lleva meses gestándose, tal como avanzó en noviembre EL PERIÓDICO, y se hará oficial en un acto en Madrid para exhibir la voluntad de concurrir juntos a los comicios, aunque con un hándicap: la falta de liderazgo que tiene a día de hoy el proyecto, y el debate abierto en torno a Yolanda Díaz, la figura que hasta ahora ha liderado el espacio y que ahora es cuestionada por algunas fuerzas.

El anuncio de la fecha, prevista inicialmente para enero y aplazada por las elecciones en Extremadura y Aragón, llega a rebufo de la iniciativa que Gabriel Rufián comenzará el 18 de febrero para reunificar a las izquierdas. Este mismo lunes se decidió comunicar el día el acto oficial, tras el debate abierto en torno a Rufián.

La cita de los cuatro partidos pretende dar certezas al electorado progresista de cara al próximo ciclo electoral, ante la fractura del espacio político tras el portazo de Podemos a Sumar en diciembre de 2023. Desde entonces, el partido morado ha declarado la guerra a Sumar y rechaza compartir espacios con esta formación, llegando a exigir su exclusión para sellar acuerdos electorales con IU.

Este mismo martes, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dado un portazo al proyecto. "En Podemos llevamos tiempo concentradas en poner la izquierda en pie, que fue lo que se comprometió con la operación Sumar", defendió en rueda de prensa en el Congreso, haciendo así referencia a su tesis expuesta en los últimos meses, por la que creen que la coalición impulsada en 2023 fue urdida por el PSOE para sustituir a Podemos.

Belarra no se ahorró críticas a los cuatro partidos de Sumar con presencia en el Consejo de Ministros, asegurando que "este Gobierno solo está sirviendo para alimentar a la derecha y a la extrema derecha”. Fuentes moradas defienden que es posible llegar a un acuerdo con IU pero excluyen a Movimiento Sumar. La alianza que se lanzará el 21 de diciembre, sin embargo, sella simbólicamente la coalición de IU y Sumar de cara a las próximas generales, y dificulta así la integración de los morados en cualquier coalición.

Dudas sobre el liderazgo

Una de las principales incógnitas, además del nombre definitivo, es quién liderará esa coalición. El silencio de Yolanda Díaz sobre su voluntad o no de volver a ser candidata ha abierto un debate sobre si debería continuar al frente de la alianza de partidos o, por contra, debería renovarse el liderazgo.

Una de las principales figuras que han cuestionado abiertamente su continuidad es Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, que este martes abogó por "renovar" liderazgos y buscar "nuevas referencias" que reconecten con el "pulso social". Unas palabras que abrieron el debate público entre las propias formaciones integrantes, con la petición expresa de Sumar a la continuidad de Díaz, y el apoyo de los Comuns.

“Aspiramos a que Yolanda Díaz sea cabeza de cartel. Para Movimiento Sumar es la mejor opción”, "es la mejor candidata que tuvo y la mejor que puede tener", "es la referente natural del espacio, lo fue el 23J y lo sigue siendo", defendió la portavoz parlamentaria de Movimiento Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero este martes en el Congreso.

Algo más comedida se mostró la portavoz de los Comuns en el Congreso, Aina Vidal, que pareció defender la continuidad de la vicepresidenta segunda: "Yolanda Díaz es un activo, lo es y lo será", defendió en declaraciones a La Sexta. "Esto no va de nombres, va de proyectos y vamos a seguir trabajando en esa línea", apuntó.

La líder de Más Madrid, Mónica García, no dio un respaldo explícito a Díaz pero evitó pedir su salida: "No consideramos que ninguno de nosotros tengamos que dar pasos hacia atrás", dijo este martes, en declaraciones a medios de comunicación. Un día antes, en La Sexta, había sido preguntada sobre si Yolanda Díaz está amortizada, a lo que García se negó a decir "si está o no amortizada". "Yo lo que sí sé es que tenemos que rearmar de alguna manera el espacio para que sea un espacio que dé respuesta al espectro progresista".

Noticias relacionadas

Aunque el liderazgo de Yolanda Díaz no genera a día de hoy grandes adhesiones más allá de su partido, Movimiento Sumar, la realidad es que tampoco se ha planteado ninguna alternativa a su figura. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, fue una de las opciones que veían con aprobación sectores de Más Madrid e IU, e incluso algunos de Movimiento Sumar, pero el dirigente, de carácter independiente, rechazó esta propuesta hace meses. Ernest Urtasun, ministro de Cultura, ha sido otra de los nombres destacados que han sonado para este relevo. No obstante, las distintas formaciones evitan por ahora abordar ese debate. Tampoco Yolanda Díaz ha querido pronunciarse.