Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gala Deporte La Nueva EspañaSector lácteo en AsturiasVacuna de la gripeCasona de Sestelo
instagramlinkedin

Informe de los letrados

Estar en la cárcel y casi jubilado, las razones del Congreso para denegar la indemnización a Ábalos

La Mesa de la Cámara Baja ha rechazado la petición del exministros basándose en un informe elaborado por los letrados

Archivo - El diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, durante un pleno en la Cámara Baja

Archivo - El diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, durante un pleno en la Cámara Baja / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

José Luis Ábalos no cobrará la indemnización que reciben los diputados cuando dejan el acta durante la legislatura. Así lo ha decidido este martes la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, amparándose en un informe emitido por los letrados de la Cámara Baja en el que explican que el que fuera parlamentario socialista no cumple los requisitos necesarios para ello. En concreto, los servicios jurídicos recuerdan que Ábalos tenía suspendidos sus derechos desde que entró en la cárcel y hubo un auto firme de procedimiento abreviado del Tribunal Supremo (TS). Además, adelantándose a los planes anunciados por Ábalos, señalan que la indemnización es también incompatible con la pensión de jubilación que ha solicitado el exministro de Transportes.

"Privado de todo ingreso y protección social, díganme también de qué vivo para mantener los compromisos con mi familia y afrontar mi defensa. No me ha quedado otra más que retirarme y optar por la jubilación", publicó Ábalos el 29 de enero en su cuenta en la red social X, controlada por su hijo, tras haber renunciado a su acta de diputado. Además de la pensión, fuentes parlamentarias aseguraron que Ábalos solicitó una "indemnización por cese" recogida en el reglamento del Congreso y que tiene como objetivo la "transición" a la vida laboral, ya que los parlamentarios no cobran el paro. La cifra ascendería a cerca de 47.000 euros.

Por regla general, es el propio letrado mayor de la Cámara Baja quien aprueba la entrega de las indemnizaciones. Sin embargo, la peculiar situación de Ábalos, que tenía sus derechos suspendidos, ha hecho que sea la Mesa del Congreso quien tome la decisión basándose en un informe del equipo jurídico. En concreto, los letrados apelas a esa situación de suspensión de sus derechos en la que se encontraba Ábalos para señalar que esta abarcaba la totalidad de los derechos, prerrogativas y beneficios propios de la condición de Diputado y que no consideran razonables que la renuncia al acta conlleve "la recuperación de derechos que no existían con anterioridad".

Noticias relacionadas

La pensión

En un segundo punto, añaden que la indemnización por cese busca evitar las "dificultades" que puede conllevar la vuelta a la ocupación previa a la "dedicación a la actividad política" e insisten en que no tienen derecho al paro. En este punto, señalan que resulta incompatible recibir esta ayuda con "la percepción de cualquier otro ingreso". Así, aunque Ábalos no cobre aún su pensión de jubilación, el informe recoge que el exdiputado ha declarado públicamente la intención de solicitarla y que se encuentra en una situación que objetivamente le permite acceder a ella. Así, ya avisan que la concesión de dicha indemnización resultaría "contraria a la finalidad expresada" por el Reglamento de la Cámara para las pensiones parlamentarias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
  2. Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
  4. Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
  5. El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
  6. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  7. El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
  8. Las empresas vinculadas a Valgrande-Pajares han dejado de ingresar 575.000 euros por los constantes cierres de la estación de esquí

Dani Calvo, crítico con la suspensión en Vallecas: "El Real Oviedo debe pelear por sus intereses y los de su afición"

Dani Calvo, crítico con la suspensión en Vallecas: "El Real Oviedo debe pelear por sus intereses y los de su afición"

El edil José Ramón González (PP) acusa al gobierno local de "convertir el Auditorio de Grado en un ejemplo de mala gestión y falta de rigor"

El edil José Ramón González (PP) acusa al gobierno local de "convertir el Auditorio de Grado en un ejemplo de mala gestión y falta de rigor"

Mañana aterriza en Primark la nueva cazadora acolchada de invierno de Hello Kitty que ha arrasado en otros países por su precio: de color blanco e ideal para el frío

Mañana aterriza en Primark la nueva cazadora acolchada de invierno de Hello Kitty que ha arrasado en otros países por su precio: de color blanco e ideal para el frío

Los vecinos de Lada denuncian el mal estado de la Fuente'l Güevu, que se inunda cuando llueve

Los vecinos de Lada denuncian el mal estado de la Fuente'l Güevu, que se inunda cuando llueve

Vive con LA NUEVA ESPAÑA una emocionante tarde de fútbol y disfruta del Real Oviedo-Athletic de Bilbao

Vive con LA NUEVA ESPAÑA una emocionante tarde de fútbol y disfruta del Real Oviedo-Athletic de Bilbao

VÍDEO: Buscan a un octogenario en la zona de Cudillero

VÍDEO: Buscan a un octogenario en la zona de Cudillero
Tracking Pixel Contents