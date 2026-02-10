La derogación de la Ley de Memoria Democrática sigue adelante en Baleares

La derogación de la Ley Democrática de Baleares sigue adelante después de que PP y Vox hayan tumbado hoy en el Parlament la enmienda a la totalidad presentada por la izquierda.

En la defensa de la enmienda a la totalidad, el diputado del PSIB-PSOE, Omar Lamín critica al Govern y al PP por romper el acuerdo alcanzado a finales de 2024 para frenar el primer intento de derogación y acusa a la presidenta Marga Prohens de "no ser de fiar". "Hoy debatimos esta ley por la falta de palabra de Prohens. Han elegido someter la acción de gobierno a las exigencias de una ultraderecha que niega el sufrimiento y blanquea la dictadura", afirma Lamín.

Por parte de Més per Mallorca, la diputada Maria Ramon lamenta igualmente que el debate haya tenido lugar "porque el PP ha querido" y "por puro cálculo político".La diputada ecosoberanista defiende que "ninguna sociedad que se considere justa puede construir su futuro sobre la negación del pasado, que es lo que hacía la ley, mirar al pasado sin rencor y con humanidad".

"Derogarla es volver a silenciar las voces que tanto ha costado escuchar. Es deshacer un camino que nos ha costado décadas de dignidad. Es decir a las familias que su dolor ya no importa. Es decir a las víctimas que su nombre puede volver a ser borrado. Es decir a las víctimas que su dolor ya no importa", señala Maria Ramon.

"Una verdad manipulada"

En el caso de Vox, el portavoz adjunto Sergio Rodríguez expresa que la ley de memoria democrática parte del punto de partida erróneo al hablar de un bando bueno y un bando malo para desarrollar una ley "nefasta" que intentó imponer "una verdad impostada y manipulada".

Para Rodríguez, las leyes de memoria impiden los reconocimientos a las víctimas de uno de los bandos. "¿Había alguna ley que prohibiera el reconocimiento a las víctimas? No la existía. Cuando esta ley desaparezca, ¿algo les impedirá honrar a las víctimas, a Aurora Picornell y a cualquier otra?", se ha preguntado el de Vox.

Asimismo, el diputado de Vox acusa a la izquierda de pretender "ganar el relato de una guerra que perdieron en el 39 porque se reconocen herederos del lado perdedor de la Guerra Civil". Rodríguez tilda a la izquierda de "revanchista" y defiende la derogación de la ley porque, a su juicio, sustenta todo lo que representa el "sanchismo heredero del zapaterismo", que "enfrenta a los españoles, a hombres contra mujeres, a empleados y trabajadores contra empresarios, a inquilinos contra propietarios y a homosexuales contra heterosexuales".

Por parte del PP, la diputada Salomé Cabrera justifica el voto en contra de la enmienda a la totalidad en la necesidad de combatir los relatos que han creado las leyes de memoria."El problema no es recordar, sino imponer qué tenemos que recordar, imponer un relato oficial de la historia creando confusión entre memoria y la historia en sí. El problema tampoco es reconocer a las víctimas, es no reconocerlas a todas por igual", indica.

Protesta frente al Parlament

Por su parte, medio centenar de personas se han concentrado frente al Parlament para protestar contra la derogación de la ley de memoria que sigue adelante. La presidenta de la asociación Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, detalla que "el PP está jugando una partida de cartas o un intercambio de cromos con los derechos humanos".

Asimismo, Oliver argumenta que los populares, "que tendrían que abrazar la memoria democrática de Baleares, lo que hacen es intercambiarla y negociar con un grupo de extrema derecha que ideológicamente representa a los represores precisamente de estas víctimas".

"No tienen palabra"

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha cargado contra el Govern de Marga Prohens, al cual acusa de "no tener palabra" tras seguir adelante con la derogación de la Ley de Memoria. "Hace poco más de un año dijeron que no lo harían. Hoy ha quedado claro que no tienen palabra. Cuando se trata de derechos, memoria y democracia, siempre acaban cediendo delante de la extrema derecha", argumenta Armengol a través de sus redes sociales.