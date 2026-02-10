El Gobierno declara zona catastrófica todos los municipios afectados por el temporal.

El Consejo de Ministros aprobará este martes la declaración de zona afectada gravemente por protección civil, conocido como zona catastrófica, en todos los municipios que han sido afectados por las borrascas de los últimos días, según informaron fuentes del Ejecutivo.

Se trata de un primer paso para iniciar los trámites para declarar lo que antes se llamaba zona catastrófica, ya que las ayudas concretas se tienen que determinar cuando se evalúe al completo todo el alcance de los daños.

Aunque las fuentes no han precisado qué municipios recibirán esta consideración de zona catastrófica, las borrascas de las últimas semanas se han cebado especialmente con Andalucía y Extremadura, y en menor medida con Castilla y León y Castilla-La Mancha.

En Andalucía, la zona más afectadas por la gran cantidad de lluvia caída estos días ha sido las inmediaciones de la Sierra de Grazalema (Cádiz), donde se ha tenido que desalojar a miles de personas.

También se han producido crecidas en los ríos, por la gran cantidad de lluvias que han recogido, en localidades de las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga.

En Extremadura se produjeron desalojos en Coria (Cáceres) y Jerez de los Caballeros (Badajoz) por las fuertes lluvias, que provocaron la crecida del río Alagón y el Ardila.

España ha sufrido desde primeros de febrero la aparición de una serie de borrascas atlánticas que han dejado daños históricos, especialmente en el sur y oeste de la península, llegando a provocar el desalojo de miles de personas (alrededor de 11.000 evacuados en Andalucía) y el corte de más de 150 carreteras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita este lunes a la localidad de Huétor Tájar (Granada) para conocer los daños del temporal, destacó que el Ejecutivo activará los mecanismos necesarios para cuantificar los daños y activar la recuperación y reconstrucción de la zona.

Noticias relacionadas

Sánchez ha mostrado su empatía a representantes de cooperativas y regantes y ha reiterado que, en cuanto se superen las borrascas, se activarán todos los mecanismos para conocer el alcance de los daños y poder afrontar la reconstrucción con el apoyo de todos los sectores afectados.