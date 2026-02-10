Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP impulsa la creación en el Senado de una comisión de Investigación por la "negligente gestión" del Gobierno de la red ferroviaria

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España).

Mariano Alonso Freire

El Partido Popular llevará al próximo pleno del Senado la creación de la Comisión de Investigación sobre la situación de la red ferroviaria en Espaaña, que ya anunció hace unos días el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, porque considerna que "el Gobierno está ocultando y engañando a los españoles sobre el estado de la situación ferroviaria en nuestro país".

"Por mucho que diga el ministro que el tren en España vive el mejor momento de su historia, los españoles saben que no es verdad. Saben que se trata de una mentira más del Gobierno de Sánchez", defienden fuentes del PP , ante los "retrasos y cancelaciones" que, dicen, sufren los españoles en sus viajes. Además de "inseguridad en sus desplazamientos". "Y todo ello por la negligente gestión del Gobierno de Sánchez y Puente, que han abandonado las infraestructuras ferroviarias y que han priorizado las redes sociales, las mordidas y los enchufes de sobrinas en el Ministerio, en vez de las redes ferroviarias", señalan desde la formación que encabeza Feijóo.

