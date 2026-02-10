Sumar y los Comuns, partidarios de que Yolanda Díaz revalide como candidata a las generales en la nueva coalición de izquierdas

Movimiento Sumar y los Comuns mueven ficha en favor de Yolanda Díaz y piden que vuelva a ser candidata para las próximas generales con la nueva coalición de izquierdas que se lanzará el 21 de febrero y donde participan los cuatro partidos que forman parte del ala minoritaria del Gobierno -IU, Más Madrid, Movimiento Sumar y Comuns-. Un espaldarazo que llega después de que IU haya pedido abiertamente renovar el liderazgo de la nueva papeleta electoral.

"Yolanda Díaz es la mejor candidata que tuvo y la mejor que puede tener", "es la referente natural del espacio, lo fue el 23J y lo sigue siendo", defendió en distintos momentos la portavoz parlamentaria de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa este martes en el Congreso.

La dirigente, muy próxima a Díaz, advirtió que "somos una organización abierta al debate y a la negociación", pero aseguró que "es una forma de inteligencia política reconocer los liderazgos que son naturales, y lo inteligente sería reconocer el liderazgo de Yolanda Díaz, porque lo fue y lo sigue siendo". Además, lanzó un mensaje velado que bien podría ir a Izquierda Unida: "A partir de ahí, nosotros vamos a estar en política y a actuar con lealtad".

Este mismo martes, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, reclamó cambiar de candidato para las próximas elecciones, con la salida de Yolanda Díaz de ese liderazgo. En el partido consideran que la vicepresidenta segunda está desgastada y desde hace tiempo vienen reclamando que tenga que someterse a un proceso de primarias en caso de que quiera revalidarse.

Después de estas ea se pronunció la portavoz de los Comuns, Aina Vidal, en el Congreso, que defendió que el liderazgo de Yolanda Díaz se mantiene vigente a día de hoy. "Es importante entender que es un acto que es para sumar, allí no sobra nadie, ni muchísimo menos un activo tan importante como Yolanda Díaz, que lo ha sido, lo es y estoy convencida de que lo será".