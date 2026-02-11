¿Cuál ha sido el resultado de las elecciones de Aragón en los pueblos donde se han anunciado inversiones milmillonarias?

Si por algo ha destacado la primera legislatura, incompleta, de Jorge Azcón, ha sido por los anuncios de inversiones milmillonarias, sobre todo de centros de datos, que han ido llegando por goteo a diferentes localidades en la comunidad. Cifras que en términos macro asustan, pero que la población no ha terminado de comprar en las urnas de los propios municipios a los que las principales inversiones han llegado, pese a que su reivindicación ha sido una constante en la campaña de los populares en estas últimas elecciones autonómicas anticipadas.

En ese sentido, la treintena de centros de datos proyectados no han sido un revulsivo para los votantes, en una muestra clara de que las dinámicas de la campaña escapaban a los temas locales, que no han sido determinantes. De hecho, el PP ha perdido votos en la mayoría de los municipios donde se instalarán estos campus tecnológicos, sin tener en cuenta las capitales de Zaragoza, donde sube en algo más de 3.000 aunque baja en porcentaje, y Huesca, donde pierde en torno a un millar.

Amazon Web Services ya opera en Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca y en los tres ampliará su producción. En el primer municipio, donde también está proyectado otro campus de la norteamericana Vantage junto a empresas locales como Atalaya, el PP ha resistido como primera fuerza pese a perder más de 60 votos. En el Burgo, donde habrá otra ampliación, más de lo mismo. Gana, pero ve reducido su apoyo en 53 papeletas.

Microsoft, el otro gigante tecnológico, instalará sus data centers en Villamayor de Gállego, pueblo en el que ha habido rechazo a un proyecto similar de Azora y donde el grupo Costa invertirá cerca de 900 millones en un macrocomplejo agroalimentario, La Muela y Zaragoza. En los dos primeros municipios pierde, en conjunto, más de 200 votos, y en el caso de La Muela incluso Vox le sorpasa.

El patrón, buceando en los escrutinios, se sigue repitiendo, como por otra parte ha sucedido en buena parte de la comunidad. Los 62 sufragios que se deja por el camino en La Puebla de Alfindén (donde va un proyecto tecnológico de ACS, la multinacional de Florentino Pérez) provocan lo mismo que en La Muela, que la formación de Abascal se convierta en primera fuerza. En Épila y Cariñena (Box2Bit) gana pero también pierde votos; situación similar, aunque en segunda posición, a la que vive en bastiones socialistas como Luceni (Samca), Alfamén o Magallón (Forestalia).

Hay, no obstante, algunas excepciones. En Escatrón (Repsol) está la más leve y el PP solo logra subir un voto, pasando de 123 a 124, y en Botorrita (también Forestalia) todo lo contrario, pues en este municipio zaragozano crece de los 90 a los 100 votos y supera al PSOE, que se desploma aquí un 22%. En el ya citado caso de Épila, la pérdida de votos contrasta con un repunte en el porcentaje. Sea como fuere, el cómputo global de todas estas localidades se salda con una pérdida de más de 800 votos para los populares.

La gigafactoría

Por otra parte, otro de los focos donde ha llegado una gran inversión está en Figueruelas y su entorno. Stellantis y la china CATL ya han comprometido más de 4.000 millones en una gigafactoría en construcción que promete generar un ecosistema laboral y tecnológico que cambie para siempre la zona, como hizo la General Motors en los 80.

Un proyecto que llevaba tiempo peleándose y que no hubiese sido posible sin la colaboración institucional, tal y como demostró el acto de la primera piedra, en noviembre, con Azcón y el ministro socialista Jordi Hereu de la mano. En cambio, en Figueruelas el bipartidismo se desploma frente al imparable ascenso de Vox, que sigue como tercera fuerza pero con un 10% más de votos. El PP lidera, pero pierde un 7,3%, y el PSOE cae un 6,9% y sigue en segundo lugar.