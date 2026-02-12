El Supremo vuelve a cambiar a última hora el tribunal que juzgará a Ábalos, Koldo y Aldama con la entrada de Susana Polo

El tribunal que juzgará al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su entonces asistente Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por el pelotazo de las mascarillas ha anunciado un nuevo cambio en la composición del mismo, al dar la entrada de la magistrada Susana Polo en sustitución de Vicente Magro Servet, "que tiene señalados en fechas próximas un recurso de casación con varios penados en prisión, de vencimiento cercano, y otros dos de especial trascendencia en atención a la materia y complejidad".

De esta forma, los miembros del tribunal serán el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Manuel Marchena, Andrés Palomo, Susana Polo, Eduardo de Porres y Javier Hernández.

En otra providencia, el tribunal de la causa de las mascarillas ha desestimado la solicitud de la representación de Santos Cerdán de personación en la audiencia preliminar señalada para este jueves.

Cuestión prejudicial ante el TJUE

Por otra parte, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo en el que le reclama que se plantee al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), entre otras cuestiones prejudiciales, "si es compatible con el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que alude al derecho al juez predeterminado por la ley) que un tribunal supremo nacional mantenga su competencia para juzgar en primera y única instancia a una persona que ha perdido su condición de aforado (diputado)". La defensa de Ábalos ha presentado una solicitud similar, argumentada en un total de 7 cuestiones prejudiciales, según ha informado al inicio de la vista el presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta.

Un furgón de Policía Nacional accede al Tribunal Supremo / Eduardo Parra / Europa Press

Como segunda pregunta la defensa de Koldo García pide que se pregunte si la competencia del tribunal se fundamente "en un criterio interpretativo contenido en un acuerdo no jurisdiccional interno, en lugar de en una previsión legal expresa que determine de forma clara e inequívoca su competencia para enjuiciar a la totalidad de los investigados". En este caso, la letrada se refiere a las normas del Tribunal Supremo, que establecen que la competencia del alto tribunal se mantiene tras dictarse el auto de apertura del juicio oral pese a la dimisión del parlamentario.

Con esta petición, la letrada asturiana pretende, según especifica el escrito, que se suspenda "el presente procedimiento hasta la resolución de la cuestión prejudicial por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Audiencia preliminar

Este jueves, el tribunal comienza a analizar con la presencia de Ábalos, Koldo García y Aldama, las denominadas cuestiones previas, audiencia preliminar o turno de intervenciones que antes se regulaban en el artículo 786.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ahora, después de la reforma de 2025, se establecen en el artículo 785. En este precepto se especifica que "el juez, jueza o tribunal convocará al fiscal y a las partes a una audiencia preliminar en la que podrán exponer lo que estimen oportuno acerca de la posibilidad de conformidad del acusado o acusados, la competencia del órgano judicial, la vulneración de algún derecho fundamental, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas".

