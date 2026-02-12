Feijóo reclama un plan nacional de agua tras poner a Moreno como ejemplo de gestión de emergencias

Después de los graves problemas de gestión de la dana en la Comunidad Valenciana y de los incendios en Castilla y León del pasado verano, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha encontrado en la Junta de Andalucía un modelo que situar como ejemplo a nivel nacional ante una emergencia. Las borrascas han dejado más de 11.000 desalojos, municipios evacuados al completo como Grazalema, clases suspendidas, casi 12.000 incidencias gestionadas, una persona fallecida en Málaga y pérdidas que superarán previsiblemente los 3.000 millones de euros. Una de las crisis más complejas y devastadoras que ha sufrido Andalucía y que además se ha producido justo después de la tragedia ferroviaria de Adamuz. En ambos casos Gobierno de España y Junta de Andalucía han trabajado de forma conjunta con un amplio despliegue de efectivos y máxima coordinación.

"La solidaridad del pueblo andaluz ha sido ejemplar y la gestión de la Junta de Andalucía ha sido impecable. No era fácil en un territorio tan extenso hacer un trabajo de prevención y de gestión con desalojos y rescates (...) Esa es la política de servicio público: coordinación, no ocultar nada, tener un plan, saber ejecutarlo y ponerse siempre en la peor situación ante eventos meteorológicos que no se puedan controlar", apuntó el presidente del PP durante una visita a Jerez en la que estuvo acompañado por el presidente andaluz, Juanma Moreno, (quien abandonó el encuentro rápidamente dado que tenía sesión en el Parlamento andaluz) y la alcaldesa María José García-Pelayo.

Aunque sigue habiendo más de 3.000 personas desalojadas y se mantiene la incertidumbre en torno a la situación de Grazalema, Andalucía ha entrado ya en la siguiente fase de recuperación tras los destrozos de las borrascas. La Junta ha hecho ya su lista de peticiones al Gobierno entre las que se encuentran la activación del Fondo de Contingencia, el Fondo de Solidaridad Europeo, la flexibilización de las reglas de gasto o la posibilidad de usar remanentes para un plan de inversión. Y el presidente del PP recogió el guante para asumir el liderazgo de esta reivindicación en el Congreso.

Lo hizo siguiendo la línea marcada por el PP andaluz durante las últimas dos graves emergencias: distanciándose de la bronca política presente en otros territorios como Madrid o la Comunidad Valenciana. De hecho, en el caso de Andalucía, el Gobierno central y la Junta trabajan en estos momentos en la cuantificación de daños en el campo (el ministro de Agricultura recorre este jueves distintas provincias) y ya se ha aprobado la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia para toda la comunidad autónoma.

"Andalucía ha sido muy castigada en las últimas semanas. Necesita un aporte de recursos. Es un motor económico, turístico y social de toda España. Y tenemos que reparar las todas sus piezas. Andalucía necesita un aporte de recursos y sensibilidad. Necesitamos poner Andalucía en su mejor cara. Hay que priorizar su recuperación para que pueda volver a volar porque es fundamental para España", apuntó el presidente del PP, quien incidió en el enorme volumen de daños y pérdidas que se han registrado en la comunidad y que afectan a las principales infraestructuras y a distintos sectores como la agricultura o el turismo.

Plan nacional de agua

Las borrascas que se han encadenado en España han afectado especialmente a Andalucía pero también a otros territorios como Extremadura, Castilla-La Mancha o Cataluña este jueves. Hace poco más de un año, sin embargo, se afrontaba la peor sequía en décadas con situaciones de emergencia máxima en provincias como Almería o Málaga. De ahí que el presidente del PP reiterara este jueves en Jerez la necesidad de un plan nacional de agua. "Tenemos que diseñar una estrategia para prevenir sequías y los efectos de las inundaciones".

Como primera medida concreta, Feijóo advirtió de la situación de presas y embalses en toda España que deben ser revisadas. "Necesitamos más mantenimiento y seguridad para que no ocurra como con la tragedia de Adamuz o el apagón. El nivel de agua embalsada está en niveles máximos. Hay que asegurarse de que se cumplen todas las medidas de seguridad".