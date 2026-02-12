Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guardiola reinicia los contactos con Vox para formar gobierno: "El pacto es factible"

La formación de Santiago Abascal niega haber exigido al PP las consejerías de Interior, Economía, Industria y Agricultura y exige "máxima discreción" en las negociaciones

Fotogalería | Pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves

Fotogalería | Pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves / Javier Cintas

Rocío Entonado Arias

Mérida

"Siempre he sido muy clara. Mi única intención es poder llegar a un acuerdo, hacerlo cuanto antes". La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha reiniciado los contactos con Vox para "sentarse y ponerse a trabajar" en la formación del gobierno tras las tensiones de los últimos días, que estallaron este pasado miércoles con un nuevo cruce de reproches en redes sociales por la supuesta filtración de las exigencias de Vox en Extremadura: la vicepresidencia primera de la Junta y las consejerías de Industria, Economía, Interior y Agricultura.

"Así no vamos a ningún lado", aseguró en X el portavoz de Vox, Óscar Fernández. Guardiola, que niega cualquier filtración, sigue defendiendo que el acuerdo con Vox es posible porque lo que les separa "es mínimo" y tras cerrar la puerta al PSOE, ha confirmado una nueva llamada a la formación este pasado miércoles que espera que tenga respuesta. "Yo creo que es un acuerdo factible y lo único que hay que tener es voluntad, y por nuestra parte está toda la voluntad", ha incidido.

El pulso por los senadores

Guardiola se ha pronunciado así minutos antes de iniciarse el pleno que ha ratificado como senadores autonómicos a Laureano León (PP) y Manuel Borrego (PSOE). Sin avances en la negociación, el guion previsto se ha cumplido y el líder de Vox en Extemadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha perdido el puesto que ocupaba en la Cámara Alta desde 2023, fruto de la cesión acordada entre PP y Vox en la pasada legislatura.

A las puertas del hemiciclo, Guardiola ha insistido en que su intención es retomar la negociación con Vox con discreción y cerrar un acuerdo "cuanto antes". Ha defendido que el pacto sigue siendo factible porque hay muchas más cosas que unen a ambas formaciones que las que les separan y ha reiterado que, por parte del PP, "está toda la voluntad". "No es otra la intención", ha incidido.

En esta línea, Guardiola ha cerrado la puerta a un entendimiento con el PSOE, al que ha situado "en absoluta dirección contraria" a sus políticas. "Solo quieren destruir", asegura tras descartar cualquier contacto porque ya sabe "lo que se dice en esas reuniones". "Tras el batacazo lo que tienen que hacer es asumir su responsabilidad y dejar gobernar a quien ha ganado las elecciones", ha insistido.

Las consejerías

El portavoz de Vox, Óscar Fernandez Calle, se ha limitado a repetir que su partido va a mantener "la máxima discreción" sobre las negociaciones, pero la portavoz en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán sí se ha pronunciado sobre las filtraciones "manipuladas" asegurando que "no es cierto que hayan pedido ninguna consejería en concreto".

