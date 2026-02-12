La financiación ilegal de CDC y el caso Palau de la Música vuelven al juicio a los Pujol

El fiscal Fernando Bermejo ha intentado, durante su interrogatorio, que algunos testigos vinculen a la familia del expresidente Jordi Pujol Soley con la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Así lo tanteó con un empleado de la empresa Hispart, cuyo administrador, José Manuel Parra (ya fallecido), fue condenado a ocho meses de prisión por la financiación del extinto partido nacionalista a través del Palau de la Música. Está previsto que este planteamiento continúe este jueves en el juicio por la fortuna oculta en Andorra de los Pujol, ya que está citado a declarar el que fuera presidente y administrador de la sociedad Altraforma, Miguel Giménez-Salinas, también condenado a la misma pena por ese mismo caso.

El fiscal sostiene que, el 16 de diciembre de 1999, la entidad Fibanc concedió a Altraforma una línea de crédito de 56.000.000 de pesetas (336.566 euros). A su entender, aunque formalmente el préstamo fue avalado por Banca Reig de Andorra, la garantía del crédito eran los fondos de una cuenta de Jordi Pujol Ferrusola en el país vecino. En 2004, Fibanc concedió un segundo préstamo a esta empresa por importe de 454.000 euros. En este caso, el aval fue prestado por el acusado Francesc Robert Ribes, exdirector de la televisión andorrana y presunto testaferro de Jordi Pujol Ferrusola, utilizando fondos de una cuenta en el Banc Sabadell d’Andorra. La mercantil amortizó esos préstamos con los ingresos periódicos que realizaba CDC. Se trata de un caso similar al de Hispart, abordado en el juicio en la jornada del pasado martes. Este jueves también está citado un directivo de otra empresa que consiguió un préstamo similar y que se saldó con transferencias de CDC.

Político y empresario

El último en declarar, si no se cambia el turno de intervención, será el exconseller de Política Territorial de la Generalitat con Jordi Soley Pujol como presidente de la Generalitat, Jaume Roma Rodríguez, que a su vez era presidente de la sociedad JJ New Strategic Advisors. Esta firmó en mayo de 2023 un contrato de colaboración con Project Márketing, una de las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola, por un valor de 138.478,76 euros brutos, según el auto de procesamiento del caso Pujol. El contrato tenía por objeto un supuesto asesoramiento en proyectos sanitarios en Argentina.