Hacienda localiza cajas de seguridad, inversiones y cheques del despacho de Montoro de los que se desconoce el "beneficiario último"

La Fiscalía Anticorrupción ha aportado al Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, que investiga el caso Montoro, un informe de Hacienda sobre las cuentas bancarias de los implicados en la investigación que apunta a la ·existencia de "cajas de seguridad, de inversiones financieras en la que recalan fondos contaminados, de un eminente volumen de fondos trasegados mediante cheques, transferencias cuyo origen o beneficiario último se desconoce", según el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Esta situación "restringe notoriamente el análisis de trazabilidad encomendado" a los investigadores de Hacienda, según ponen de manifiesto en su comunicación a la Fiscalía. Por otra parte, lamentan que no se haya facilitado información de las cuentas vinculadas al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, su hermano Ricardo, del exministro de Economía Luis de Guindos, de la ex cargo de Hacienda Pilar Platero y de una sociedad denominada De Servicios y Asesoramiento Limacar S.L.

Más de 120 abonos

En el marco de las diligencias pendientes en relación con esta causa --en la que se investiga Montoro, y ex cargos de Hacienda durante su mandato por tráfico de influencias en relación con la actividad del despacho que fundó en 2006, Equipo Económico-- la Agencia Tributaria ha localizado más de 120 abonos en las cuentas bancarias facilitadas por un importe superior a 4 millones de euros, así como más de 180 cargos por importe superior a 600.000 euros bajo el concepto bancario “operaciones extranjero”, indica el informe.

Sin embargo, este informe no ha podido localizar en las cuentas bancarias españolas conocidas transferencias de 203.098 euros a Alemania, lo que desvelaría “la posible existencia de cuentas y/o productos bancarios en el extranjero/España de los que no se dispone de información”. Por eso, Hacienda reclama al juez de Tarragona que requiera “a las autoridades extranjeras competentes información sobre dichas cuentas en el extranjero, sus beneficiarios y movimientos con el mayor grado de detalle del que se disponga”. Asimismo, se ha informado de una salida de divisas a Luxemburgo el 7 de agosto de 2009 por importe de 198.000 euros efectuada por Limacar, "entidad está de la que no se han facilitado sus cuentas bancarias".

Archivo - El presidente y CEO de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico, durante la primera jornada de la XIV edición de Spain Investors Day, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 10 de enero de 2024, en Madrid (España). / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Ingresos de las gasistas

Por otra parte, la Agencia Tributaria enumera los ingresos que Equipo Económico y Global Afteli recibieron de las empresas de gases industriales. Con lo declarado por la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) en 2020 el importe total satisfecho en 2011-2020 por las empresas gasísticas investigadas ascendería a 991.613 euros.

No obstante, deja constancia de que "la ausencia de una información completa" hace que no pueda "descartarse que existieran más transferencias adicionales a las localizadas, veladas tras un número de cheque o simplemente con un número de factura, un número de cuenta corriente o conceptos bancarios genéricos o sin concepto". Así serían "846.413,76 € el importe total de ingresos localizados en las cuentas bancarias facilitadas en 2011-2019".

El juez Rubén Rus Vela, que investiga el caso Montoro por presunto tráfico de influencias y otros delitos, ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para prorrogar la instrucción para poder practicar diversas diligencias, entre las que figuran que se requiera a las notarías las escrituras de constitución y el inventario de bienes de los investigados, entre los que figura el propio Cristóbal Montoro, y sus cónyuges.

En esta causa se investiga y a gran parte de su equipo en Hacienda de intervenir influir decisivamente en reformas legislativas favorables", en primer término para unas empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM). Se les atribuyen indiciariamente delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.